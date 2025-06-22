Чому зʼявляються неіснуючі борги за газ

Як повідомили у "Нафтогазі", основна причина "фейкової" заборгованості у платіжках може раптово зʼявлятися не лише через технічні збої у компанії, але й через поширені помилки самих споживачів газу, передає 24 Канал.

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Як наголошують у компанії, борг може з’явитися через низку моментів:

якщо неправильно вказати реквізити при оплаті;

не передавати вчасно показники лічильника;

або затримувати оплату.

Зокрема, варто памʼятати: передавати дані потрібно щомісяця з 28 числа до 5 числа, а платіж слід здійснити до 25-го числа.