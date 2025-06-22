Почему появляются несуществующие долги за газ

Как сообщили в "Нафтогазе", основная причина "фейковой" задолженности в платежках может внезапно появляться не только из-за технических сбоев в компании, но и из-за распространенных ошибок самих потребителей газа, передает 24 Канал.

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Как отмечают в компании, долг может появиться из-за ряда моментов:

если неправильно указать реквизиты при оплате;

не передавать вовремя показатели счетчика;

или задерживать оплату.

В частности, стоит помнить: передавать данные нужно ежемесячно с 28 числа до 5 числа, а платеж следует осуществить до 25-го числа.