Для чого родинам загиблого військового видається чорне посвідчення
- Чорне посвідчення видається родинам загиблого військового для отримання певних пільг.
- Оформлюється чорне посвідчення у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Родини загиблого можуть отримати чорне посвідчення. Це документ надає право на певні пільги.
Що потрібно для оформлення чорного посвідчення
Чорне посвідчення оформлюється у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".
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Зауважте! Видається чорне посвідчення також у ТЦК та СП.
Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),
– йдеться у повідомленні "Юридичної сотні".
Для оформлення чорного посвідчення потрібно надати:
- документ, який підтверджує загибель чи смерть військовослужбовця;
- документ, засвідчуючий зникнення безвісти військовослужбовця.
Зверніть увагу! Документ, що має підтвердити смерть, загибель чи зникнення військовослужбовця видається військкоматом (ТЦК та СП).
Хто має право на отримання чорного посвідчення
- діти загиблого;
- люди, що перебували на утриманні загиблого;
- батьки;
- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
- діти, які мають свої сім'ї (за умови, що вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття);
- діти, у яких обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.