Які пільги надає чорне посвідчення дітям загиблих військових

Чорне посвідчення видають рідним загиблих чи померлих військових, серед них – діти. Вони мають право на низку послуг.

Хто має право на чорне посвідчення?

Чорне посвідчення видають рідним військового, який загинув чи помер під час проходження служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Оформити посвідчення можуть:

утриманці загиблого;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або зникли безвісти.

Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (смерті), виданий ТЦК та СП. Для оформлення цього посвідчення необхідно звертатися саме туди.

Які пільги надає чорне посвідчення дітям?

санаторно-курортне лікування;

безоплатний проїзд усіма видами міського громадського транспорту (крім таксі) у межах району за місцем проживання;

50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом\;

надання позачергово місця у дитячих закладах за місцем проживання.

Також чорне посвідчення дає право на отримання в позачерговому порядку житла, 50% знижки на комунальні послуги та отримання землі для будівництва приватних житлових будинків.