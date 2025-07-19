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Економіка Соцвиплати Які пільги надає чорне посвідчення дітям загиблих військових
19 липня, 09:35
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Які пільги надає чорне посвідчення дітям загиблих військових

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Чорне посвідчення видають рідним загиблих чи померлих військових, включаючи дітей, з правом на ряд пільг.
  • Пільги включають санаторно-курортне лікування, безкоштовний проїзд міським транспортом, знижки на міжміські перевезення, та пільги на житло і комунальні послуги.

Чорне посвідчення видають рідним загиблих чи померлих військових, серед них – діти. Вони мають право на низку послуг.

Хто має право на чорне посвідчення?

Чорне посвідчення видають рідним військового, який загинув чи помер під час проходження служби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Оформити посвідчення можуть: 

  • утриманці загиблого;
  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти загиблого;
  • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє батьків яких загинули або зникли безвісти.

Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі (смерті), виданий ТЦК та СП. Для оформлення цього посвідчення необхідно звертатися саме туди.

Які пільги надає чорне посвідчення дітям?

  • санаторно-курортне лікування;
  • безоплатний проїзд усіма видами міського громадського транспорту (крім таксі) у межах району за місцем проживання;
  • 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом\;
  • надання позачергово місця у дитячих закладах за місцем проживання.

Також чорне посвідчення дає право на отримання в позачерговому порядку житла, 50% знижки на комунальні послуги та отримання землі для будівництва приватних житлових будинків.