В Україні родичі загиблих на війні громадян можуть отримати допомогу від держави. Йдеться зокрема й про різні пільги.

Які пільги надає чорне посвідчення?

Чимало подібних прав гарантує чорне посвідчення, пише 24 Канал з посиланням на Юридичну сотню.

Так чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули. Як під час проходження військової служби, так й у небойових ситуаціях.

Посвідчення члена родини загиблого можуть оформити:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв'язку із цим виплачується пенсія;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Чорне посвідчення дає право на такі пільги:

санаторно-курортне лікування;

отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;

50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги);

отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) у межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;

надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.

Важливо! Підставою для видачі чорного посвідчення є документ, який підтверджує факт загибелі чи смерті або зникнення безвісти військового, який видає ТЦК та СП.