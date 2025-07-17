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Економіка Соцвиплати Сіре та чорне посвідчення: які пільги отримують родини загиблих військових
17 липня, 12:15
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Сіре та чорне посвідчення: які пільги отримують родини загиблих військових

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Родини загиблих військових можуть отримати сіре або чорне посвідчення, що надає різні пільги, такі як знижки на комунальні послуги та додаткові відпустки.
  • Сіре посвідчення видається, якщо військовий загинув у зоні бойових дій, тоді як чорне - для загиблих під час проходження військової служби у небойових умовах.

Родини полеглих захисників можуть отримати сіре чи чорне посвідчення. Ці документи передбачають низку пільг, такі як знижка на комуналку чи додаткова відпустка.

У чому різниця між сірим та чорним посвідченням?

Чорне чи сіре посвідчення видають рідним, залежно від обставин загибелі військового, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини у зоні бойових дій.

Чорне ж передбачено для родичів військового, у випадку, якщо він загинув під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також).

Оформити посвідчення можуть: 

  • утриманці загиблого;
  • батьки;
  • один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
  • діти загиблого;
  • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
  • діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Такі особи мають право і на чорне, і на сіре посвідчення. Єдина відмінність: сіре посвідчення можуть оформити діти, які не мають (і не мали) своїх сімей, а чорне — лише діти до 18 років.

Пільги для власників сірого посвідчення

  • безоплатні ліки за рецептами лікарів;
  • безоплатне першочергове протезування зубів;
  • безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;
  • 50% знижка плати за користування житлом (квартплати);
  • 50% знижка плати за користування комунальними послугами;
  • 50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
  • позачерговий безоплатний капремонт власних будинків і першочерговий поточний ремонт будинків і квартир;
  • допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої зарплати, незалежно від стажу роботи;
  • чергова щорічна відпустка в зручний час;
  • додаткова відпустка без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік;
  • переважне право залишитися на роботі під час скорочень;
  • позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов;
  • отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;
  • одержання позики на будівництво, реконструкцію або капремонт будинків з погашенням її протягом 10 років;
  • вступ поза конкурсом до вишів за рахунок бюджетних коштів;
  • щорічна разова грошова допомога.

Пільги для власників чорного посвідчення

  • санаторно-курортне лікування;
  • отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;
  • 50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги;
  • отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;
  • безоплатний проїзд усіма видами міського громадського транспорту (крім таксі) у межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;
  • надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.

Члени сімей загиблих, які мають право на чорне та сіре посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них не є перешкодою для отримання іншого.