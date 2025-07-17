Сіре та чорне посвідчення: які пільги отримують родини загиблих військових

Родини полеглих захисників можуть отримати сіре чи чорне посвідчення. Ці документи передбачають низку пільг, такі як знижка на комуналку чи додаткова відпустка.

У чому різниця між сірим та чорним посвідченням?

Чорне чи сіре посвідчення видають рідним, залежно від обставин загибелі військового, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Сіре посвідчення видається родичам, якщо військовий загинув у зв’язку із захистом Батьківщини у зоні бойових дій.

Чорне ж передбачено для родичів військового, у випадку, якщо він загинув під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також).

Оформити посвідчення можуть:

утриманці загиблого;

батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти загиблого;

діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

діти, обоє батьків яких загинули або пропали безвісти.

Такі особи мають право і на чорне, і на сіре посвідчення. Єдина відмінність: сіре посвідчення можуть оформити діти, які не мають (і не мали) своїх сімей, а чорне — лише діти до 18 років.

Пільги для власників сірого посвідчення

безоплатні ліки за рецептами лікарів;

безоплатне першочергове протезування зубів;

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

50% знижка плати за користування житлом (квартплати);

50% знижка плати за користування комунальними послугами;

50% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

позачерговий безоплатний капремонт власних будинків і першочерговий поточний ремонт будинків і квартир;

допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від середньої зарплати, незалежно від стажу роботи;

чергова щорічна відпустка в зручний час;

додаткова відпустка без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік;

переважне право залишитися на роботі під час скорочень;

позачергове забезпечення житлом за потреби поліпшення житлових умов;

отримання землі для будівництва особистого житла, садівництва і городництва в першочерговому порядку;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капремонт будинків з погашенням її протягом 10 років;

вступ поза конкурсом до вишів за рахунок бюджетних коштів;

щорічна разова грошова допомога.

Пільги для власників чорного посвідчення

санаторно-курортне лікування;

отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшенні житлових умов;

50% знижку плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги;

отримання землі для будівництва приватних житлових будинків;

безоплатний проїзд усіма видами міського громадського транспорту (крім таксі) у межах району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів за наявності посвідчення встановленого зразка, а також 50% знижка при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону;

надання місцевими радами позачергово місця дітям у дитячих закладах за місцем проживання.

Члени сімей загиблих, які мають право на чорне та сіре посвідчення, можуть оформити обидва. Оформлення одного з них не є перешкодою для отримання іншого.