Реєстр для шахраїв від НБУ: хто ризикує потрапити у список
- Національний банк України розробляє законопроєкт для створення реєстру українців, що використовували свої банківські рахунки для незаконних дій.
- Реєстр обмежить фінансові можливості осіб, які продавали персональні дані або використовували картки для схем, але не виключить їх з системи.
Національний банк України розробляє новий законопроєкт. Його сенс полягає у створенні реєстру українців, які надавали свої банківські рахунки для незаконних дій, зокрема для відмивання грошей.
Хто з українців може потрапити до "чорного списку" банків
Саме завдяки цим клієнтам шахраї можуть виводити вкрадені кошти, пише 24 Канал з посиланням на слова заступника голови Нацбанку Дмитра Олійника.
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Таким чином НБУ створює реєстр, куди вноситимуть:
- осіб, які продавали персональні дані;
- людей, що використовували свої картки для схем, та суб'єктів господарювання у яких встановлено факти міскодингу тощо.
Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи,
– попередив Олійник.
Згідно зі слів Дмитра Олійника, потрапляння до реєстру накладе певні обмеження на користувача щодо можливості здійснювати перекази понад певні ліміти.
Він наголосив, що проблема стосується не лише людей у скрутному становищі. Також йдеться про молодь, яка свідомо продає дані, що може вплинути на майбутню кар'єру чи негативно оцінено під час вступу на держслужбу, або можливість у майбутньому отримувати кредити".
Зауважте! Розпорядником реєстру стане НБУ. Проте наповнювати реєстр та відповідати за внесені дані будуть надавачі платіжних послуг і банки.