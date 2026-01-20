Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання, – МАГАТЕ

У вівторок, 20 січня, Чорнобильська атомна електростанція залишилася без зовнішнього електропостачання. Це сталося через повномасштабні військові дії в Україні.

Що відомо про знеструмлення ЧАЕС?

Уранці постраждали кілька електричних підстанцій. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на МАГАТЕ.

Дивіться також "Другий Чорнобиль" як зброя паніки: яка справжня мета ударів Росії по підстанціях АЕС

Уранці 20 січня через військові дії постраждали кілька українських електричних підстанцій, що мають важливе значення для ядерної безпеки.

Через це, за даними Міжнародного агентства з атомної енергії, ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання.

Ба більше, також було пошкоджено лінії електропередач, що з'єднують інші атомні електростанції.

МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку,

– заявив гендиректор Рафаель Гроссі.