"Чорнобильські" пенсії в Україні: скільки можна отримувати у 2025 році

Ліквідатори аварії та постраждалі на ЧАЕС мають право на спеціальні виплати від держави. Після індексації пенсій їхній розмір збільшився.

Які пенсії отримують чорнобильці

Постраждалим унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсії, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсії за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1-13 років.

Тривалість страхового стажу зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку. У підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років. За наявності стажу на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці пенсійний вік додатково зменшується на 1, 2 чи 3 роки.

Особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного годувальником за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Як змінився розмір пенсії після індексації

З 1 березня провели перерахунок пенсій, виходячи із середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії.

З урахуванням цього мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2025 року становить:

для І групи інвалідності – 17 486,60 гривень;

для ІІ групи інвалідності – 13 989,28 гривень;

для ІІІ групи інвалідності – 10 491,96 гривень.

Крім того, особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право обчислювати пенсію із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Таким чином, середньомісячний коефіцієнт заробітної плати, який враховується під час обчислення пенсії, призначеної цій категорії громадян у 2025 році, складає: 2,28747 = 8 000 гривень (мінімальна) х 5 : 17 486,60 гривень (середня).