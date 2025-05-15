Після 40-річної заборони: Данія розглядає можливість повернення до ядерної енергетики
- Данія розглядає можливість скасування 40-річної заборони на ядерну енергетику для підвищення енергетичної безпеки.
- Уряд планує провести аналіз потенційних переваг нових ядерних технологій, звіт очікується наступного року.
Данія розглядає можливість скасувати заборону на ядерну енергетику, яка тривала 40 років. Таким чином країна зможе підвищити свою енергетичну безпеку.
Данія розглядає можливість скасування 40-річної заборони на ядерну енергетику
Таку заяву зробив міністр енергетики держави, що стало суттєвим зрушенням її у політиці, яка досі віддавала перевагу розвитку вітрової та сонячної енергії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Данський уряд проведе аналіз потенційних переваг нових ядерних технологій, звіт очікується наступного року. Про це розказав міністр з питань клімату, енергетики та комунальних послуг Ларс Ааґаард під час парламентських слухань у середу.
Данія не має сучасного досвіду в галузі ядерної енергетики, тому дуже важливо розпочати аналіз потенціалу. Чи може ця технологія доповнити те, що буде домінувати в нашій країні — сонячну та вітрову енергію?
– сказав він.
Міністр енергетики додав, що "ми всі знаємо, що не можна побудувати електроенергетичну систему виключно на сонці й вітрі". Тому має бути ще щось, що її підтримає.
Ларс Ааґаард наголосив, що станом на зараз Данія не готова до впровадження нових ядерних технологій. Крім того, Копенгаген не має достатньої обізнаності з цього питання.
Чи можемо ми з упевненістю сказати, що ця технологія безпечна? Де ми будемо зберігати ядерні відходи? Чи наші органи влади готові до можливих надзвичайних ситуацій? І так далі. Ми не маємо цих знань, але повинні їх отримати,
– пояснив Ааґаард.
Чи можливе повернення до класичної ядерної енергетики?
Водночас міністр Ларс Ааґаардвін відкинув можливість повернення до традиційної ядерної енергетики. Вона була заборонена в Данії ще у 1985 році.
Цікаво! У 2005 році данці святкували закриття шведського ядерного реактора Barseback 2, розташованого неподалік Копенгагена, по інший бік протоки Ересунн.