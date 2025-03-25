Данія виділить 130 мільйонів євро для України: кошти спрямують на ОПК

Данія надасть 130 мільйонів євро гарантій для своїх компаній. Мова йде про ті, які готові інвестувати в українське ОПК, тобто оборонно-промисловий комплекс.

Данія виділить 130 мільйонів для України

Уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, пише 24 Канал з посиланням на першу віцепремʼєр-міністерку економіки Юлія Свириденко.

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Згідно з цією гарантією, держава через Данський експортно-інвестиційний фонд (Danmarks Eksport- og Investeringsfond) покриває загалом 130 мільйонів євро або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства. Так Данія пом’якшує ризики інвестицій данських компаній в український ОПК.

Для данських виробників це можливість залучити український досвід, інновації й можливості тестування озброєння в реальних бойових умовах,

— повідомила Свириденко.

EIFO знайома бізнесу Данії, бо завдяки цьому інструменту вже підтримують бізнес своєї країни та України, зокрема через:

Гарантії експортних кредитів — зниження ризиків експорту до України шляхом покриття можливих дефолтів за платежами;

Пряме кредитування — надання позик українським покупцям данських товарів і послуг;

Інвестиційний капітал — сприяння розширенню діяльності данських компаній в Україні.

Зверніть увагу! Відтепер розширили інструмент і на оборонно-промисловий комплекс.