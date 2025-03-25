Дания выделит 130 миллионов для Украины

Правительство Дании анонсировало введение новой государственной гарантии, пишет 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра экономики Юлия Свириденко.

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Согласно этой гарантии, государство через Датский экспортно-инвестиционный фонд (Danmarks Eksport- og Investeringsfond) покрывает в целом 130 миллионов евро или до 70% инвестиций датских компаний в украинские оборонные предприятия. Так Дания смягчает риски инвестиций датских компаний в украинский ОПК.

Для датских производителей это возможность привлечь украинский опыт, инновации и возможности тестирования вооружения в реальных боевых условиях,

- сообщила Свириденко.

EIFO знакома бизнесу Дании, потому что благодаря этому инструменту уже поддерживают бизнес своей страны и Украины, в частности через:

Гарантии экспортных кредитов - снижение рисков экспорта в Украину путем покрытия возможных дефолтов по платежам;

Прямое кредитование - предоставление займов украинским покупателям датских товаров и услуг;

Инвестиционный капитал - содействие расширению деятельности датских компаний в Украине.

Обратите внимание! Отныне расширили инструмент и на оборонно-промышленный комплекс.