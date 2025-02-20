Как Дания будет усиливать военный сектор

В 2025 и 2026 году Дания потратит 50 миллиардов крон (7 миллиардов долларов) на усиление своего войска, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Курс злотого снижается: что происходит с польской валютой

Средства передадут через "фонд ускорения". Он будет финансироваться за счет смягчения фискальной политики Дании. Также будут привлечены, более высокие чем ожидалось, бюджетные доходы.

Обратите внимание! Минфин Дании заявил, что у правительства есть дополнительные 21,3 миллиарда крон (почти 3 миллиарда долларов) для осуществления расходов (речь идет о периоде до 2030 года).

Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что военные расходы Дании в 2025 году достигнут 3,2% от ВВП. К тому же страна планирует ускорить механизм закупки оружия.

Метте Фредериксен Премьер-министр Дании У нас есть одно сообщение для министра обороны: покупайте, покупайте, покупайте. Покупайте то, что сейчас может помочь укрепить нашу оборону и тем самым усилить нашу способность сдерживания. Если мы не можем получить лучшего оборудования, тогда покупайте второсортное

Сейчас Дания обеспокоена тем, что быстрое прекращение огня может лишь укрепить позиции Путина. То есть лидер Кремля, вероятно, будет чувствовать достаточно сил, чтобы противостоять НАТО.

Альянс, свою очередь, планирует увеличить расходы на оборону до 3% (сейчас – 2%). Это может произойти после саммита в июне.

Заметьте! Премьер-министр рассказала, что в Дании могут внедрить военный налог. Это необходимость для обеспечения оборонного комплекса. Благодаря этому налогу, Дания увеличит военный бюджет до 5% ВВП.