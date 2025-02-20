Як Данія буде посилювати військовий сектор

У 2025 і 2026 році Данія витратить 50 мільярдів крон (7 мільярдів доларів) на підсилення свого війська, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Кошти будуть передаватись через "фонд прискорення". Він фінансуватиметься шяхом пом'якшення фіскальної політики Данії. Також будуть залучені, вищі ніж очікувалось, бюджетні доходи.

Зверніть увагу! Мінфін Данії заявив, що в уряду є додаткові 21,3 мільярда крон (майже 3 мільярди доларів) для здійснення витрат (йдеться про період до 2030 року).

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен зазначив, що військові витрати Данії у 2025 році сягнуть 3,2% від ВВП. До того ж країна планує прискорити механізм закупівлі зброї.

Метте Фредеріксен Прем'єр-міністерка Данії У нас є одне повідомлення для міністра оборони: купуйте, купуйте, купуйте. Купуйте те, що зараз може допомогти зміцнити нашу оборону і тим самим посилити нашу здатність стримування. Якщо ми не можемо отримати найкращого обладнання, тоді купуйте другосортне

Зараз Данія стурбована тим, що швидке припинення вогню може лише зміцнити позиції Путіна. Тобто лідер Кремля, імовірно, відчуватиме достатньо сил, аби протистояти НАТО.

Альянс, своєю чергою, планує збільшити витратити на оборону до 3% (зараз – 2%). Це може відбутися після саміту у червні.

Зауважте! Прем'єр-міністерка розповіла, що в Данії можуть впровадити військовий податок. Це необхідність для забезпечення оборонного комплексу. Завдяки цьому податку, Данія збільшить військовий бюджет до 5% ВВП.