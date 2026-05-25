Чи прийдуть виплати у червні: малозабезпеченим сім'ям дали відповідь

У 2026 році малозабезпечені сім’ї продовжують отримувати державну допомогу за встановленим графіком. Водночас точна дата надходження коштів може залежати від способу виплати, банку та часу обробки платежів Пенсійним фондом України.

Коли виплачують соцвиплати в Україні?

Малозабезпеченим сім’ям у 2026 році виплати надходять щомісяця у період із 4 до 25 числа. Водночас точна дата зарахування коштів може залежати від банку, способу отримання допомоги та часу обробки платежів Пенсійним фондом України, пояснює Мінсоцполітики.

Після передачі більшості соціальних виплат до ПФУ саме Пенсійний фонд тепер відповідає за нарахування та виплату допомоги малозабезпеченим родинам. Через це для багатьох українців питання графіка надходження коштів залишається особливо актуальним.

Як працює система соцдопомоги в Україні?

Модель соціальної підтримки об’єднала одразу кілька напрямків державних виплат:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

виплати одиноким матерям;

підтримку багатодітних родин;

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти;

окремі виплати людям без права на пенсію та особам з інвалідністю.

Основою для розрахунку стала єдина базова величина у сумі 4 500 гривень. Саме від неї тепер визначають розмір допомоги.

Важливо! Для заявника, дітей та осіб з інвалідністю I-II групи враховується повна сума. Для інших повнолітніх членів родини застосовується знижений коефіцієнт.

Після визначення базової суми Пенсійний фонд аналізує середньомісячний дохід сім’ї. Для цього враховують усі офіційні надходження за останні три місяці - зарплати, пенсії, соціальні виплати, стипендії та інші доходи.

Далі середній дохід віднімають від гарантованої базової суми для конкретної родини. Різниця і стає розміром державної допомоги.

Наприклад! Якщо сім’я складається із двох дорослих та дитини, а її середньомісячний дохід нижчий за визначений державою рівень, ПФУ компенсує різницю щомісячною виплатою.

Кому можуть відмовити у допомозі?

Водночас правила отримання виплат у 2026 році стали жорсткішими. Допомогу можуть не призначити, якщо працездатні члени родини тривалий час не працюють, не навчаються, не перебувають на військовій службі та не стоять на обліку у центрі зайнятості.

Підставою для відмови також можуть бути:

великі покупки на суму понад 100 тисяч гривень;

значні банківські заощадження;

наявність другого житла або кількох автомобілів.

Частина винятків стосується сімей, які постраждали через війну або були змушені залишити місце проживання.

Як можна оформити соцдопомогу?