Когда выплачивают соцвыплаты в Украине?

Малообеспеченным семьям в 2026 году выплаты поступают ежемесячно в период с 4 по 25 число. В то же время точная дата зачисления средств может зависеть от банка, способа получения помощи и времени обработки платежей Пенсионным фондом Украины, объясняет Минсоцполитики.

После передачи большинства социальных выплат в ПФУ именно Пенсионный фонд теперь отвечает за начисление и выплату помощи малообеспеченным семьям. Поэтому для многих украинцев вопрос графика поступления средств остается особенно актуальным.

Как работает система соцпомощи в Украине?

Модель социальной поддержки объединила сразу несколько направлений государственных выплат:

помощь малообеспеченным семьям;

выплаты одиноким матерям;

поддержку многодетных семей;

временную помощь детям, родители которых не платят алименты;

отдельные выплаты людям без права на пенсию и лицам с инвалидностью.

Основой для расчета стала единая базовая величина в сумме 4 500 гривен. Именно от нее теперь определяют размер помощи.

Важно! Для заявителя, детей и лиц с инвалидностью I-II группы учитывается полная сумма. Для других совершеннолетних членов семьи применяется пониженный коэффициент.

После определения базовой суммы Пенсионный фонд анализирует среднемесячный доход семьи. Для этого учитывают все официальные поступления за последние три месяца - зарплаты, пенсии, социальные выплаты, стипендии и другие доходы.

Далее средний доход отнимают от гарантированной базовой суммы для конкретной семьи. Разница и становится размером государственной помощи.

Например! Если семья состоит из двух взрослых и ребенка, а ее среднемесячный доход ниже определенного государством уровня, ПФУ компенсирует разницу ежемесячной выплатой.

Кому могут отказать в помощи?

В то же время правила получения выплат в 2026 году стали более жесткими. Помощь могут не назначить, если трудоспособные члены семьи длительное время не работают, не учатся, не находятся на военной службе и не стоят на учете в центре занятости.

Основанием для отказа также могут быть:

крупные покупки на сумму более 100 тысяч гривен;

значительные банковские сбережения;

наличие второго жилья или нескольких автомобилей.

Часть исключений касается семей, которые пострадали из-за войны или были вынуждены покинуть место жительства.

Как можно оформить соцпомощь?