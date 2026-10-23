Складна зима: де можливі відключення світла по 12 годин та проблеми з опаленням

Цьогорічний опалювальний сезон готує українцям чимало неприємних сюрпризів, адже ворог не припиняє спроб знищити критичну інфраструктуру. Деякі неприфронтові регіони ризикують опинитися у поганому становищі.

Чому західні регіони опинилися у зоні ризику

Цієї зими наслідки російських ударів по енергетиці кардинально залежатимуть від того, наскільки сумлінно місцева влада підготувалася до зими, про що зазначив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час пресконференції.

Зокрема, міста на заході України можуть виявитися значно вразливішими за прифронтові регіони. Олександр Харченко пояснив: де є дві – три котельні, то у випадку знищення є суттєвий виклик для регіонів.

Бо багатоквартирні будинки опалювати нецентралізованим способом буде практично неможливо,

– сказав Харченко.

Як пояснив експерт, прифронтові Суми та Миколаїв інтенсивно готувалися до найгірших сценаріїв. Тоді як у містах на Заході країни можуть виникнути проблеми. Річ у тім, що далеко не всі регіони однаково підготувалися до можливих ударів по критичній інфраструктурі.

Чи будуть відключення світла на 12 годин

Важливо також не забувати про похолодання. Якщо стовпчики термометрів опустяться до -10 градусів, то енергодефіцитні регіони зіткнуться з жорсткими графіками відключення світла.

Харченко прогнозує, що планові відключення можуть сягати 10 – 12 годин на добу в Києві, Одесі, а також частині Сумщини та Чернігівщини.

Зверніть увагу! За м'якшої погоди обмеження будуть не такими тривалими, проте ворог застосовує нову підступну тактику. Після масованих ракетних ударів росіяни ще протягом восьми – десяти годин запускають дрони над пошкодженими об'єктами, що фізично не дає ремонтним бригадам безпечно розпочати відновлення мереж.

Нагадаємо, що чинний прем'єр-міністр України Сергій Корецький розповів, що лише з середини літа ворог здійснив понад дві тисячі атак на інфраструктуру, намагаючись виснажити українців перед холодами.

Зокрема, нещодавно ворог завдав одного з найбільших ударів по українській енергетиці. Було атаковано більше ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі.