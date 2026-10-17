Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про масований удар по енергетиці України?

Володимир Зеленський заявив, що напередодні Росія здійснила одну з найбільших атак на українську енергетичну інфраструктуру. Під ударом опинилися понад 15 важливих об'єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах країни.

Наразі тривають відновлювальні роботи. До них залучили необхідні служби та всі доступні сили українських енергетичних компаній.

Найскладнішою ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті й Нетішині. Також російські війська атакували енергетичні об'єкти на Харківщині, Київщині, Дніпровщині та в інших областях.

Росія розширила свою антиенергетичну операцію, намагаючись розпорошити українські резерви та ускладнити відновлення пошкодженої інфраструктури.

Від 19:00 попереднього дня до 7:00 ранку Росія застосувала проти української енергетики, міст і громад понад 320 реактивних і бензинових "Шахедів". Також ворог використовував баражувальні боєприпаси, крилаті та балістичні ракети. Попри те, що українським захисникам вдається збивати значну частину повітряних цілей, масованість і безперервність атак призводять до серйозних наслідків для енергетичної системи.

Президент повідомив, що європейські партнери вже підготували нові пакети підтримки для України. Водночас він звернув увагу на рішення в США.

У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення,

– наголосив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що санкційний тиск необхідний для припинення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру. На його думку, послаблення тиску на Кремль лише заохочує Володимира Путіна продовжувати війну.

Росія намагається зробити в Україні блекаут прямо перед зимою. Росія намагається залишити мільйони наших людей без електрики та опалення. Тиск потрібен, щоб це зупинити. Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі,

– заявив президент.

Він закликав міжнародних партнерів не послаблювати підтримку України та докладати зусиль для завершення війни, а не створювати Росії умови для її продовження.

Нагадаємо, російські удари по тепловій генерації погіршили прогнози "Укренерго" щодо роботи енергосистеми України взимку, однак ситуація залишається некритичною. Як заявив голова правління компанії Віталій Зайченко, обстріли пошкодили теплоелектростанції, які готували до роботи під час опалювального сезону.

Бізнесу й надалі потрібно оптимізувати споживання електроенергії та готуватися до можливих обмежень.

Він також повідомив, що 14 жовтня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на об'єкти "Укренерго" від початку повномасштабної війни, зосередившись передусім на підстанціях. Тому головним завданням енергетиків стало якнайшвидше відновлення пошкодженої інфраструктури.