Як повідомляє інтернет-портал "Енергореформа", голова правління компанії "Укренерго" Віталій Зайченко озвучив оцінку поточної ситуації в кулуарах форуму "Енергія бізнесу 2026" від Forbes Ukraine, що відбувся в Києві 14 жовтня.

Яку ситуацію на зиму передбачають енергетики?

За його словами, обстріли безпосередньо зачепили об'єкти, які готували до роботи під час опалювального сезону.

Уже гірше на поточний момент, тому що є влучання по ТЕС, які мали б бути готові до зими. Так, трохи гірше прогнозу, але не критично,

– сказав Зайченко.

Керівник системного оператора підкреслив, що попри накопичений громадянами та підприємствами досвід життя під час вимкнень електрики, зупиняти підготовку не можна.

Не перший рік усі живуть в умовах війни і розуміють, що потрібно думати про те, яким чином забезпечити себе у випадку втрати живлення від енергосистеми. Але й надалі бізнесу треба думати про те, щоб оптимізувати своє споживання електроенергії й забезпечити максимальну ефективність роботи в умовах обмежень,

– додав голова правління "Укренерго".

Коментуючи питання можливої відсутності попереджень про атаки балістичним озброєнням, Зайченко зауважив, що це навряд чи вплинуло б на дії компанії, яка керує енергосистемою. Він нагадав, що 14 жовтня ворог здійснив одну з наймасованіших атак на об'єкти компанії з початку війни, поціливши передусім по підстанціях, через що першочерговим викликом стало швидке відновлення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через пошкодження інфраструктури та похолодання енергетики були змушені застосовувати аварійні відключення світла в окремих регіонах, зокрема на Сумщині.

Також зазначимо, що у суботу, 17 жовтня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла для населення, а також обмеження потужності для бізнесу й промисловості через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Обмеження триватимуть із 06:00 до 23:59, а в частині областей світло вимикатимуть в обсязі від однієї до двох із половиною черг.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися, тому закликають стежити за актуальними графіками на сторінках місцевих обленерго та ощадливо споживати електроенергію.