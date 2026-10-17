Об этом сообщил Владимир Зеленский на своем телеграм-канале.

Что известно о массированном ударе по энергетике Украины?

Владимир Зеленский заявил, что накануне Россия совершила одну из крупнейших атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Под ударом оказались более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах страны.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. К ним привлечены необходимые службы и все доступные силы украинских энергетических компаний.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Также российские войска провели атаки на энергетические объекты в Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областях.

Россия расширила свою антиэнергетическую операцию, пытаясь распылить украинские резервы и затруднить восстановление поврежденной инфраструктуры.

С 19:00 предыдущего дня до 7:00 утра Россия применила против украинской энергетики, городов и населенных пунктов более 320 реактивных и бензиновых "Шахедов". Также враг использовал барражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты. Несмотря на то, что украинским защитникам удается сбивать значительную часть воздушных целей, массированность и непрерывность атак приводят к серьезным последствиям для энергетической системы.

Президент сообщил, что европейские партнеры уже подготовили новые пакеты поддержки для Украины. В то же время он обратил внимание на решение в США.

В то время, когда россияне нанесли такую масштабную атаку на нашу энергетику, в Америке, к сожалению, было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно действенное давление на Россию с целью прекращения этой войны. Этот закон мог – и еще может! – очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в пользу этого имеет значение,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что санкционное давление необходимо для прекращения российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. По его мнению, ослабление давления на Кремль лишь поощряет Владимира Путина продолжать войну.

Россия пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой. Россия пытается оставить миллионы наших людей без электричества и отопления. Давление необходимо, чтобы это остановить. Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина – все это только побуждает его наносить удары дальше,

– заявил президент.

Он призвал международных партнеров не ослаблять поддержку Украины и прилагать усилия для завершения войны, а не создавать России условия для ее продолжения.

Напомним, российские удары по тепловой генерации и ухудшили прогнозы "Укрэнерго" чтобы работа энергосистемы Украины зимой была нормальной, однако ситуация остается некритической. Как заявил председатель правления компании Виталий Зайченко, обстрелы повредили теплоэлектростанции, которые готовили к работе в отопительный сезон.

Бизнесу и в дальнейшем необходимо оптимизировать потребление электроэнергии и готовиться к возможным ограничениям.

Он также сообщил, что 14 октября Россия совершила одну из самых массированных атак на объекты "Укрэнерго" с начала полномасштабной войны, сосредоточившись прежде всего на подстанциях. Поэтому главной задачей энергетиков стало как можно более быстрое восстановление поврежденной инфраструктуры.