Долар почав рости: де купляти валюту доведеться дорожче

Американська валюта на готівковому ринку пожвавішала за останню добу. В банках та в обмінниках ціна купівлі та продажу виросла. Водночас незмінними залишилися показники вартості на чорному ринку порівняно з вчорашнім днем.

Курс валют у банках

Станом на ранок 5 березня, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38,15 гривні (+13 копійок проти 4 березня), а продаж – 38,65 гривні (+10 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 41,32 гривні (+7 копійок), а продаж – в середньому за 41,99 гривні (+9 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,50 гривні (без змін), а продаж – 38,60 гривні (без змін).

(без змін), а продаж – (без змін). Євро купують за 41,84 гривні (+4 копійки), а продають за 42 гривні (+4 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38,25 гривні (-1 копійка), а продаж – 38,74 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-1 копійка), а продаж – (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 41,68 гривні (+6 копійок), а продаж – 42,12 гривні (+3 копійки)

Яким буде долар цього тижня

Як розповіла для 24 Каналу банкірка Анна Золотько, минулого тижня на готівковому ринку курс продажу долара опустився – з 38,60 – 38,65 гривні у понеділок до 38,40 – 38,45 гривні у четвер.

Але у п'ятницю валюта почала зростати й робочий тиждень завершився з курсом долара у розмірі 38,50 – 38,55 гривні.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Цього тижня слід очікувати на курсову корекцію у безготівковому сегменті. Послаблення пропозиції валюти цілком ймовірно може призвести до зростання котирувань.

Банкірка каже, що у березні радикальних змін чекати не варто, адже цей місяць є комфортним. Це все через потребу агровиробників у додатковій гривневій ліквідності для проведення посівної.

Втім, звичайно, що помірне зростання котирувань на ВРУ може призвести до невеличкого подорожчання долара у готівковому сегменті.