Гроші, харчування та одяг: від яких організацій українські переселенці можуть отримати допомогу

Багато українців були змушені втікати зі своїх домівок через повномасштабне вторгнення Росії. Крім виїзду за кордон, чимало з них потребують ще й фінансової допомоги. Її надати можуть міжнародні організації.

Французька гуманітарна організація ACTED

Грошову допомогу від організації можуть отримати українці, що переселилися із Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької, Херсонської областей.

Допомогу виплачують одним платежем відразу за 3 місяці. Гроші можна отримати через відділення Ощадбанку, "Укрпошти" або на карту Ощадбанку.

На підтримку від ACTED можуть претендувати:

одинокі матері чи батьки, які виховують дітей та одинокі люди похилого віку (60 років і старше);

родини, які виховують дітей з інвалідністю, та багатодітні сім'ї;

родини з вагітними та жінками, що годують, з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування, а також, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Звернутися по допомогу можна за телефоном 0 800 33 69 36. Для цього потрібно мати документи усіх членів родити, а саме паспорти, ідентифікаційні коди, свідоцтва про народження дітей, реквізити банківської карти Ощадбанку, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на карту.

BHA & Save The Children

Грошову допомогу від цієї благодійної організації можуть отримати переселенці, які перемістилися протягом листопада-грудня 2022 року до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської та Чернівецької областей.

Але надійдуть вони лише протягом трьох місяців.

Розраховувати на допомогу можуть родини переселенців, які не мають безпечного місця проживання, постраждалі від обстрілів та родини, які втратили члена сім'ї. Також сім'ї переселенців, які не мають безпечного житла.

Щодо деталей програми, то можна звернутися на гарячу лінію за номером 0 800 609 845, або ж на електронну адресу ukrainianresponse@savethechildren.org.

Платформа Gate to Ukraine

Завдяки цій платформі українці можуть отримати фінансову допомогу від небайдужих американців у розмір 100 доларів (3 600 гривень).

Для отримання допомоги необхідно заповнити форму за посиланням;

Після цього заявка проходить перевірку, її перекладають на англійську та розміщують на сайті;

Коли донація надходить у відповідь на запит, кошти надсилають на карту або банківський рахунок;

Після отримання коштів Gate to Ukraine просить записати коротку відеоподяку для вашого спонсора.

Організація "Людина в біді"

що допомога надається одноразово людям із зони активних бойових дій, а також деокупованих/окупованих територій, у яких є принаймні одна неповнолітня дитина.

Ті переселенці, які зареєстровані та проживають в місті Запоріжжя з 1 серпня 2022 року, можуть отримати грошові виплати від чеської гуманітарної організації "Людина в біді" по 2 200 гривень на кожного члена родини з виплатою на 3 місяці.

У пріоритеті будуть тіОбов'язково під час реєстрації потрібно надати інформацію з оригіналів документів: паспортів кожного члена родини, свідоцтво про народження кожної дитини, ідентифікаційний код кожної особи, яка реєструється, та довідка ВПО кожного члена родини, який має статус ВПО.

Попередня реєстрація здійснюється за телефоном: 066 722 8574. Також для подачі документів на допомогу можна звернутися за адресою: вул. Українська, 50 (вхід зі сторони двору). Графік роботи: з понеділка по п'ятницю 9.00 – 16.00.

Міжнародний благодійний фонд "Help Us Help UA"

Благодійна організація "Міжнародний благодійний фонд Help Us Help UA" надає гуманітарну допомогу сім'ям з дітьми, які зареєстровані як ВПО.

Гуманітарна допомога може надаватися сім’ям з дітьми ВПО, в яких є діти з відповідним соціальним статусом:

діти-сироти (запит може подати опікун, або повнолітня особа з відповідним статусом);

діти, позбавлені батьківського піклування (запит може подати опікун, або повнолітня особа з відповідним статусом);

діти з інвалідністю;

багатодітна сім’я (запит подають сім’ї в яких є троє і більше неповнолітніх дітей або студенти).

Громадська організація "Ми покоління за зміни"

Українці з Луганської та Донецької областей можуть отримати засоби гігієни для дітей, харчування, іграшки, одяг та інше. Це можуть бути сім’ї з дітьми, вагітні, притулки з літніми людьми, люди з інвалідністю.

Для подачі заявки треба написати повідомлення організації із зазначенням віку дитини, з якого міста і куди виїхали, що саме потрібно і в якій кількості, номер телефону, відділення Нової пошти.