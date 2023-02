Деньги, питание и одежда: от каких организаций украинские переселенцы могут получить помощь

Многие украинцы были вынуждены бежать из своих домов из-за полномасштабного вторжения России. Кроме выезда за границу, многие из них нуждаются еще в финансовой помощи. Ее предоставить могут международные организации.

Французская гуманитарная организация ACTED

Денежную помощь от организации могут получить переселившиеся из Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областей украинцы.

Смотрите также Бизнес будет получать компенсацию за трудоустройство безработных

Помощь выплачивается одним платежом сразу за 3 месяца. Деньги можно получить через отделения Сбербанка, "Укрпочты" или на карту Сбербанка.

В поддержку от ACTED могут претендовать:

одинокие матери или родители, которые воспитывают детей и одинокие пожилые люди (60 лет и старше);

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами с малоподвижными людьми, нуждающимися в постороннем попечении, а также, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Обратиться за помощью можно по телефону 0 800 33 69 36. Для этого нужно иметь документы всех членов рожать, а именно паспорта, идентификационные коды, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковской карты Сбербанка, если хотите получить денежную помощь на карту.

BHA & Save The Children

Денежную помощь от этой благотворительной организации могут получить переселенцы, которые переместились в ноябре-декабре 2022 года в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую и Черновицкую области.

. Но поступят они только в течение трех месяцев.

Рассчитывать на помощь могут семьи переселенцев, не имеющих безопасного места жительства, пострадавшие от обстрелов и семьи, лишившиеся члена семьи. Также семьи переселенцев, у которых нет безопасного жилья.

Что касается деталей программы, то можно обратиться на горячую линию по номеру 0 800 609 845, или по электронному адресу ukrainianresponse@savethechildren.org.

Платформа Gate to Ukraine

Благодаря этой платформе украинцы могут получить финансовую помощь от неравнодушных американцев в размере 100 долларов (3 600 гривен).

Для получения помощи необходимо заполнить форму по ссылке;

После этого заявка проходит проверку, ее переводят на английский и размещают на сайте;

Когда донация поступает в ответ на запрос, средства посылают на карту или банковский счет;

После получения средств Gate to Ukraine просит записать краткую видео благодарность для вашего спонсора.

что помощь оказывается единовременно людям из зоны активных боевых действий, а также деоккупированных/оккупированных территорий, в которых есть по крайней мере один несовершеннолетний ребенок.

Организация "Человек в беде"

Те переселенцы, которые зарегистрированы и проживают в Запорожье с 1 августа 2022 года, могут получить денежные выплаты от чешской гуманитарной организации "Человек в беде" по 2 200 гривен на каждого члена семьи с выплатой в 3 месяца.

В приоритете будут теОбязательно при регистрации необходимо предоставить информацию из оригиналов документов: паспортов каждого члена семьи, свидетельство о рождении каждого ребенка, идентификационный код каждого регистрируемого лица и справка ВПЛ каждого члена семьи, имеющего статус ВПЛ.

Предварительная регистрация осуществляется по телефону: 066 722 8574. Также для подачи документов можно обратиться по адресу: ул. Украинская, 50 (вход со стороны двора). График работы: с понедельника по пятницу 9.00 – 16.00.

Международный благотворительный фонд "Help Us Help UA"

Благотворительная организация "Международный благотворительный фонд Help Us Help UA" оказывает гуманитарную помощь семьям с детьми, зарегистрированными как ВПЛ.

Гуманитарная помощь может предоставляться семьям с детьми ВПЛ, в которых есть дети с соответствующим социальным статусом:

дети-сироты (запрос может подать опекун или совершеннолетнее лицо с соответствующим статусом);

дети, лишенные родительской опеки (запрос может подать опекун или совершеннолетнее лицо с соответствующим статусом);

дети с инвалидностью;

многодетная семья (запрос подают семьи, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей или студенты).

Общественная организация "Мы поколения за перемены"

Украинцы из Луганской и Донецкой областей могут получить средства гигиены для детей, питание, игрушки, одежду и другое. Это могут быть семьи с детьми, беременные, приюты с пожилыми людьми, люди с инвалидностью.

Актуально Цены на некоторые продукты в Украине могут резко измениться, – агроэкспертка

Для подачи заявки нужно написать сообщение организации с указанием возраста ребенка, из какого города и куда уехали, что именно нужно и в каком количестве номер телефона, отделение Новой почты.