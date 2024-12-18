Чи можна додати пенсійне посвідчення у Дію

Пенсійне посвідчення доступне у Дії. Документ мав би підтягнутися автоматично, після впровадження нововведення.

Чому у Дії не відображається посвідчення

У застосунку мають відображатися посвідчення, що були видані після 2014 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Пенсійне посвідчення, видане за віком, підтягнеться в Дію автоматично за умови, якщо дані про вас правильно внесені в реєстр. Додавати його окремо не потрібно,

– йдеться у повідомленні на порталі Дія.

Якщо дані про вас є у реєстрі, додати посвідчення в Дію можна так:

оновіть застосунок ДІя;

авторизуйтесь у застосунку;

у розділі "Документи" прогортайте усі документи до кінця;

натисніть на "Додати документ";

далі оберіть "Пенсійне посвідчення" і натисніть "Додати посвідчення".

Зверніть увагу! Пенсійне посвідчення було додане до переліку документів в застосунку Дія ще у 2022 році.