Почему в Дии не отображается удостоверение

В приложении должны отображаться удостоверения, которые были выданы после 2014 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Пенсионное удостоверение, выданное по возрасту, подтянется в Дию автоматически при условии, если данные о вас правильно внесены в реестр. Добавлять его отдельно не нужно,

– говорится в сообщении на портале Дия.

Если данные о вас есть в реестре, добавить удостоверение в Дию можно так:

обновите приложение Дия;

авторизуйтесь в приложении;

в разделе "Документы" пролистайте все документы до конца;

нажмите на "Добавить документ";

далее выберите "Пенсионное удостоверение" и нажмите "Добавить удостоверение".

Обратите внимание! Пенсионное удостоверение было добавлено в перечень документов в приложении Дия еще в 2022 году.