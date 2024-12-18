Почему в Дии не отображается удостоверение
В приложении должны отображаться удостоверения, которые были выданы после 2014 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.
Читайте также Льготы на коммуналку в 2025 году: кто из украинцев может получить помощь от государства
Пенсионное удостоверение, выданное по возрасту, подтянется в Дию автоматически при условии, если данные о вас правильно внесены в реестр. Добавлять его отдельно не нужно,
– говорится в сообщении на портале Дия.
Если данные о вас есть в реестре, добавить удостоверение в Дию можно так:
- обновите приложение Дия;
- авторизуйтесь в приложении;
- в разделе "Документы" пролистайте все документы до конца;
- нажмите на "Добавить документ";
- далее выберите "Пенсионное удостоверение" и нажмите "Добавить удостоверение".
Обратите внимание! Пенсионное удостоверение было добавлено в перечень документов в приложении Дия еще в 2022 году.