Де ціна валют виросла, а де впала

Долар в обмінниках, банках та на чорному ринку майже не змінився в ціні. Водночас євро показала суттєвий ріст вартості в банках за останню добу.

Курс валют у банках

Станом на ранок 19 вересня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,30 гривні (без змін проти 18 вересня) та продаж – по 41,80 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 46 гривень (+10 копійок), а продаж – по 46,60 гривні (+10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна по 41,70 гривні (без змін), а продати – по 41,80 гривні (без змін).

(без змін), а продати – по (без змін). Купівля євро по 46,41 гривні (+1 копійка), а продаж по 46,60 гривні (без змін).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 41,50 гривні (+5 копійок), а продають – по 41,90 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+5 копійок), а продають – по (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 46,30 гривні (без змін), а продають – по 46,70 гривні (-3 копійки).

Яким курс долара прогнозують

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на 2025 рік курс в проєкті бюджету закладений на рівні 45 гривень. Водночас залежно від обставин, вартість може варіюватися в проміжку кількох гривень.