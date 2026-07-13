Запасів менше, ніж на місяць: Європа опинилася перед новою паливною загрозою

Європа ризикує найбільше постраждати від нових перебоїв із постачанням авіагасу через ескалацію на Близькому Сході. Запасів пального залишилося зовсім мало.

Скільки авіапального залишилося в Європі

Через закриття власних нафтопереробних заводів Європа стала значно залежнішою від постачань Ормузькою протокою. Тому блокада цього маршруту веде до дефіциту авіапального, пише Reuters.

За даними Energy Aspects, на початку червня запаси авіапального в Європі становили усього 38 мільйонів барелів.

Аналітики видання підрахували, що цього обсягу вистачить менш ніж на 30 днів споживання.

Наразі це найнижчий показник серед найбільших світових ринків авіапального. Наприклад, у США на той же час було до 99 мільйонів барелів авіагасу у резерві.

Найбільш уразливими у такій ситуації залишаються три країни Європи:

Велика Британія;

Франція;

та Німеччина.

Фахівці попереджають, що за нинішніх темпів споживання очікується дефіцит авіапального у Європі протягом серпня.

У Брюсселі також визнають, що ситуація може погіршитися. Зокрема, єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен у червні заявив, що до завершення літнього туристичного сезону запаси авіапального в ЄС можуть ще більше скоротитися. За його словами, у разі потреби Єврокомісія координуватиме використання національних стратегічних резервів.

Як Європа бореться із дефіцитом

Разом з тим Європа намагається наростити запаси авіагасу. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у червні виробництво нафтопереробними заводами зросло на 30%.

Також європейці активно шукають нових постачальників. Відтак, у червні імпорт пального для літаків до Європи зріс до 673 тисяч барелів на добу, сягнувши найвищого показника від жовтня 2025 року.

Найбільшими постачальниками стали США та Нігерія. Однак також збільшили поставки до Європи:

Індія;

Канада;

Південна Корея;

а Кувейт.

Водночас ціни на авіапальне в північно-західній Європі знизилися приблизно до 133,27 долара за барель після рекордних 215,32 долара наприкінці березня. Це дещо послабило тиск на авіакомпанії в літній сезон.

Нагадаємо, єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас попередив, що ситуація з авіапальним може значно ускладнитися до кінця 2026 року, якщо перебої постачань через Ормуз триватимуть. А вже у 2027 році він прогнозує різке зростання вартості авіаквитків.