Дефіцит бензину шириться Росією: жорсткі ліміти дісталися навіть Пітера

У Росії загострюється паливна криза на тлі успішних атак ЗСУ на нафтопереробні заводи агресорки. Жорсткі обмеження на продаж бензину почали запроваджувати не лише на окупованих українських територіях, але й у великих містах країни.

Які ліміти на пальне в "ЛНР"

Після Криму ліміти на пальне оголосили в тимчасово окупованій Луганщині, повідомляє російська служба ВВС.

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Окупаційна влада так званої "ЛНР" повідомила, приватні особи можуть заправити на АЗС регіону відтепер не більше 20 літрів на добу.

Обмеження торкнулися різних видів пального:

бензину марки АІ-95;

бензину АІ-92;

а також дизельного пального

Заборонено не лише заправляти автомобілі, але відпускати пальне в каністри понад норму на добу..

Водночас окупаційна влада не визнає, що дефіцит виник через удари України по російських сховищах, НПЗ і бензовозах, а вигадала відмовку про зростання попиту.

З урахуванням тих запасів, які є сьогодні в Луганській Народній Республіці, а також беручи до уваги зростання попиту з боку населення за останні кілька днів, існує ризик виникнення дефіциту. Прийнято рішення про обмеження відпуску бензину і дизельного пального – не більше 20 літрів,

– заявили в "уряді ЛНР".

Де в Росії запровадили обмеження

Однак проблеми з пальним поширилися далеко за межі окупованих територій. За даними рос ЗМІ у Курській та Бєлгородській областях Росії теж почали лімітувати продажі бензину.

Обмеження перш за все стосуються автозаправних станцій мережі "Роснефті". За словами жителів цих регіонів, заправки категорично не хочуть заправляти машини до повного.

На Бєлгородщині АЗС відмовляються відпускати водіям бензин АІ-92 у каністри.

У Курській області не хочуть наливати в автівки понад 20 літрів бензину АІ-95 і теж не відпускать АІ-92 у каністри.

Пояснюють такі обмеження якоюсь "внутрішньою забороною", яку "Роснєфть" нібито запровадила всередині своєї мережі.

Ба більше, ліміти на пальне дісталися навіть Санкт-Петербурга. Російські телеграм-канали повідомляють, що у місті АЗС відпускають не більше 50 літрів бензину на одного покупця, а на деяких заправках відчуваються перебої із постачанням палива.

Важливо! Дефіцит пального в Росії зростає через активні атаки Сил оборони України на нафтопереробні заводи та паливну інфраструктуру Росії, а також логістику в глибокому тилу. Як наслідок близько чверті потужностей з нафтопереробки зупинилося тоді як сезонний попит на пальне лише зростає.