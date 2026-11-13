Ситуація з бензином у Росії "стає дуже серйозною": як на це вплинула Україна
Нова серія атак на нафтопереробні заводи паралізувала потужності, на які припадає близько 55% усього виробництва бензину в Росії. Деякі виробництва могли повністю зупинитися.
Що сталося з виробництвом пального у Росії
Науковий співробітник Берлінського центру Карнегі Сергій Вакуленко зазначає, що накопичених за жовтень запасів пального росіянам вистачить лише на тиждень споживання в масштабах усієї країни.
А ось тепер ситуація з бензином у Росії стає дуже серйозною,
– зазначив експерт.
На його думку, тепер все залежить від двох речей:
- наскільки сильно пошкоджені заводи;
- як швидко вони відновлюватимуться.
Вакуленко додав, що у червні країна впритул наблизилася до межі, де "неприємності та незручності стають великими проблемами". Але в листопаді ця межа виявляється подоланою.
Якщо ж Україна буде здатна завдавати повторних ударів по російській нафтопереробці з тим самим охопленням та інтенсивністю раз на два-три тижні протягом кількох місяців, це створить принципово нову реальність для функціонування російської економіки,
– написав Сергій Вакуленко.
Лише за два тижні під удари безпілотників потрапили всі п'ять найбільших НПЗ у Росії. Про це пише російське ЗМІ The Moscow Times.
Нагадаємо, що почалась нова серія атак на нафтопереробні заводи. На місцевих АЗС, зокрема в мережі "Роснефть", запровадили жорсткі ліміти: водіям відпускають не більше 30-50 літрів в одні руки, а наповнювати каністри взагалі заборонили.
На тлі порожніх заправок російські політики намагаються заспокоїти населення безглуздими виправданнями. Депутат Держдуми Ігор Ананських заявив, що дефіцит бензину виник через "ажіотажний попит".