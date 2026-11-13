Ситуация с бензином в России "становится очень серьезной": как на это повлияла Украина

Что произошло с производством топлива в России

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко отмечает, что накопленных за октябрь запасов топлива россиянам хватит лишь на неделю потребления в масштабах всей страны.

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А вот сейчас ситуация с бензином в России становится очень серьезной– отметил эксперт.

По его мнению, теперь все зависит от двух факторов:

насколько сильно повреждены заводы;

как быстро они будут восстанавливаться.

Вакуленко добавил, что в июне страна вплотную приблизилась к черте, за которой "неприятности и неудобства превращаются в большие проблемы". Но в ноябре этот порог, как оказалось, преодолен.

Если же Украина будет способна наносить повторные удары по российской нефтепереработке с тем же охватом и интенсивностью раз в две-три недели в течение нескольких месяцев, это создаст принципиально новую реальность для функционирования российской экономики– написал Сергей Вакуленко.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Всего за две недели под удары беспилотников попали все пять крупнейших НПЗ в России. Об этом пишет российское СМИ The Moscow Times.

Напомним, что началась новая серия атак на нефтеперерабатывающие заводы. На местных АЗС, в частности в сети "Роснефть", ввели жесткие лимиты: водителям отпускают не более 30–50 литров на одного человека, а наполнять канистры вообще запретили.

На фоне пустых заправок российские политики пытаются успокоить население нелепыми оправданиями. Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что дефицит бензина возник из-за "ажиотажного спроса".