Ситуація з бензином у Росії "стає дуже серйозною": як на це вплинула Україна

Що сталося з виробництвом пального у Росії

Науковий співробітник Берлінського центру Карнегі Сергій Вакуленко зазначає, що накопичених за жовтень запасів пального росіянам вистачить лише на тиждень споживання в масштабах усієї країни.

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А ось тепер ситуація з бензином у Росії стає дуже серйозною– зазначив експерт.

На його думку, тепер все залежить від двох речей:

наскільки сильно пошкоджені заводи;

як швидко вони відновлюватимуться.

Вакуленко додав, що у червні країна впритул наблизилася до межі, де "неприємності та незручності стають великими проблемами". Але в листопаді ця межа виявляється подоланою.

Якщо ж Україна буде здатна завдавати повторних ударів по російській нафтопереробці з тим самим охопленням та інтенсивністю раз на два-три тижні протягом кількох місяців, це створить принципово нову реальність для функціонування російської економіки– написав Сергій Вакуленко.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Лише за два тижні під удари безпілотників потрапили всі п'ять найбільших НПЗ у Росії. Про це пише російське ЗМІ The Moscow Times.

Нагадаємо, що почалась нова серія атак на нафтопереробні заводи. На місцевих АЗС, зокрема в мережі "Роснефть", запровадили жорсткі ліміти: водіям відпускають не більше 30-50 літрів в одні руки, а наповнювати каністри взагалі заборонили.

На тлі порожніх заправок російські політики намагаються заспокоїти населення безглуздими виправданнями. Депутат Держдуми Ігор Ананських заявив, що дефіцит бензину виник через "ажіотажний попит".