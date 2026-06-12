"Усе за графіком": росіянам почали розповідати казки після проблем з бензином

У регіонах Росії влада відчайдушно намагається заспокоїти жителів, які стурбовані через дефіцит пального на окремих заправках. Чиновники запевняють, що бензину вистачає, попри удари українських дронів по нафтовій інфраструктурі країни.

Як влада заспокоює населення

Губернатори північних до південних регіонів виступили із заспокійливими заявами після того, як росіяни у соцмережах почали скаржитися на проблеми з пальним, пише Bloomberg.

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Постачання здійснюються за графіком, жодного дефіциту немає,

– заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Ба більше, він додав, що окремі скарги мешканців регіону є поодинокими випадками і "не відображають загальної ситуації".

У Бєлгородській області тимчасовий керівник регіону Олександр Шуваєв також був змушений відреагувати на повідомлення про нестачу пального.

Місцеві жителі писали у соцмережах, що один із постачальників припинив продаж бензину в каністрах. Ситуація настільки занепокоїла людей, що потрапила навіть у місцеві ЗМІ.

Ситуація з бензином не є унікальною лише для нашого регіону. Однак ми шукаємо рішення, – запевнив Шуваєв.

У Краснодарському краї служба реагування на надзвичайні ситуації також намагалася заспокоїти населення. Там наголосили, що припинили продаж пального лише 15 із понад тисячі АЗС регіону, і то нібито тимчасово.

Влада Воронезької та Ростовської областей, де разом проживають понад шість мільйонів людей, теж була змушена спростовувати інформацію про дефіцит бензину.

Аналітики говорять, що подібні заяви губернаторів свідчать про зростання занепокоєння у вищих кабінетах влади можливими соціальними заворушеннями. Особливо нервують політики напередодні парламентських виборів, які мають відбутися у вересні.

Це також нагадує протести через ціни на пальне, які охопили окремі регіони Росії у 2018 році,

– зазначає видання.

Зауважте! Сьогодні війна, яка раніше здавалася віддаленою, дедалі більше зачіпає пересічних росіян, оскільки українські дрони досягають цілей дедалі глибше в Росії. Вартість життя стрімко зростає, а тепер до усіх проблем додалася ще й паливна криза. Дефіцит бензину росте, а ціни з початку року вже збільшилися на 5,6%.