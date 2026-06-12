Как власти успокаивают население
Губернаторы от северных до южных регионов выступили с успокаивающими заявлениями после того,, как россияне в соцсетях начали жаловаться на проблемы с топливом, пишет Bloomberg.
Смотрите также Никаких надежд: Андрющенко объяснил, почему враг не сможет преодолеть бензиновый кризис в Крыму
Поставки осуществляются по графику, никакого дефицита нет,
– заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Более того, он добавил, что отдельные жалобы жителей региона являются единичными случаями и «не отражают общей ситуации».24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
В Белгородской области временный руководитель региона Александр Шуваев также был вынужден отреагировать на сообщения о нехватке топлива.
Местные жители писали в соцсетях, что один из поставщиков прекратил продажу бензина в канистрах. Ситуация настолько обеспокоила людей, что попала даже в местные СМИ.
Ситуация с бензином не является уникальной только для нашего региона. Однако мы ищем решение, – заверил Шуваев.
В Краснодарском крае служба реагирования на чрезвычайные ситуации также пыталась успокоить население. Там подчеркнули, что прекратили продажу топлива лишь 15 из более чем тысячи АЗС региона, и то якобы временно.
Власти Воронежской и Ростовской областей, где в совокупности проживает более шести миллионов человек, также были вынуждены опровергать информацию о дефиците бензина.
Аналитики говорят, что подобные заявления губернаторов свидетельствуют о растущем беспокойстве в высших эшелонах власти по поводу возможных социальных волнений. Особенно нервничают политики в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре.
Это также напоминает протесты из-за цен на топливо,, охватившие отдельные регионы России в 2018 году,
– отмечает издание.
Обратите внимание! Сегодня война, которая раньше казалась далекой, все больше затрагивает рядовых россиян, поскольку украинские дроны достигают целей все глубже в России. Стоимость жизни стремительно растет, а теперь ко всем проблемам добавился еще и топливный кризис. Дефицит бензина растет,, а цены с начала года уже выросли на 5,6%.
- Напомним,, что на этой неделе Министерство энергетики России официально признало,, что удары украинских дронов вызвали перебои с поставками топлива в ряде южных регионов страны. В ведомстве назвали эти проблемы «временными трудностями», но объявили о создании специального антикризисного штаба.
- В Севастополе, крупнейшем городе временно оккупированного Крыма, местные власти даже прибегли к необычным мерам. На АЗС ввели систему QR-кодов, которая позволяла приобрести только 20 литров бензина на автомобиль. Воспользоваться таким кодом можно было только один раз в неделю.
- Впрочем,, на этой неделе дополнительные бензовозы так и не смогли добраться до полуострова. Из-за этого назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев был вынужден отменить действие QR-кодов.
- Проблемы с топливом начали появляться и в центральной части России,, которая является крупнейшим потребителем нефтепродуктов в стране. Несмотря на работу пяти крупных нефтеперерабатывающих предприятий,, два из них остановили работу после атак. В Московской области одна из сетей АЗС уже ввела ограничения,, отпуская не более 60 литров бензина на один автомобиль.