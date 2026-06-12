Как власти успокаивают население

Губернаторы от северных до южных регионов выступили с успокаивающими заявлениями после того,, как россияне в соцсетях начали жаловаться на проблемы с топливом, пишет Bloomberg.

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Поставки осуществляются по графику, никакого дефицита нет,

– заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Более того, он добавил, что отдельные жалобы жителей региона являются единичными случаями и «не отражают общей ситуации».

В Белгородской области временный руководитель региона Александр Шуваев также был вынужден отреагировать на сообщения о нехватке топлива.

Местные жители писали в соцсетях, что один из поставщиков прекратил продажу бензина в канистрах. Ситуация настолько обеспокоила людей, что попала даже в местные СМИ.

Ситуация с бензином не является уникальной только для нашего региона. Однако мы ищем решение, – заверил Шуваев.

В Краснодарском крае служба реагирования на чрезвычайные ситуации также пыталась успокоить население. Там подчеркнули, что прекратили продажу топлива лишь 15 из более чем тысячи АЗС региона, и то якобы временно.

Власти Воронежской и Ростовской областей, где в совокупности проживает более шести миллионов человек, также были вынуждены опровергать информацию о дефиците бензина.

Аналитики говорят, что подобные заявления губернаторов свидетельствуют о растущем беспокойстве в высших эшелонах власти по поводу возможных социальных волнений. Особенно нервничают политики в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться в сентябре.

Это также напоминает протесты из-за цен на топливо,, охватившие отдельные регионы России в 2018 году,

– отмечает издание.

Обратите внимание! Сегодня война, которая раньше казалась далекой, все больше затрагивает рядовых россиян, поскольку украинские дроны достигают целей все глубже в России. Стоимость жизни стремительно растет, а теперь ко всем проблемам добавился еще и топливный кризис. Дефицит бензина растет,, а цены с начала года уже выросли на 5,6%.