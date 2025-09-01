В окупованому Луганську зник бензин: як поширюється паливна криза в Росії
- В окупованому Луганську фіксується дефіцит пального, зокрема бензину марок АІ-92 та АІ-95, через перебої у постачанні та підвищений попит.
- Нафтопереробні заводи в Росії втратили 17% потужностей через атаки дронів, що вплинуло на постачання пального в різні регіони.
Дефіцит бензину дійшов до тимчасово окупованих територій Україні. Так, перебої в постачанні бензину фіксують в Луганську.
Як і чому зник бензин в Луганську?
На заправках в так званій "ЛНР" фіксується тимчасова відсутність бензину марок АІ-92 та АІ-95, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.
Зникнення палива місцевому Мінпаливенерго оголосили перебоями у постачанні, зниженням запасів у постачальників, а також підвищеним попитом.
Хоча ситуація почне стабілізуватися з 1 вересня, на окремих АЗС можливий дефіцит,
– йдеться у заяві відомства.
Натомість український волонтер Сергій Стерненко розповів, що люди в окупованому Луганську через дефіцит бензину почали красти паливо з баків припаркованих авто.
Ситуація на АЗС в окупованому Луганську / фото Сергія Стерненка
Зауважте! Раніше з нестачею бензину зіткнулися Забайкалля та Крим, також дефіцит із багатогодинними чергами до АЗС виник у Примор'ї й на Курильських островах.
Яка ситуація з російськими НПЗ?
За підрахунками Reuters, станом на 26 серпня російські нафтовики втратили 17% потужностей НПЗ через атаки дронів, які торкнулися не менше 10 нафтозаводів і призвели до повної зупинки як мінімум п'яти з них:
- Новокуйбишевського;
- Саратовського;
- Волгоградського;
- Сизранського;
- Куйбишевського.
Також половину потужностей зупиняв завод «Роснєфті» у Рязані, що постачає паливом столичний регіон. Окрім цього невідома доляНовошахтинського НПЗ у Ростовській області, що горів 5 днів після атаки БПЛА. Загальний обсяг потужностей НПЗ, що простоюють, у серпні встановив історичний рекорд – 6,4 мільйона тонн, або 23%.
Що відомо про паливну кризу в Росії?
- Спочатку на брак бензину почали скаржитися в Криму. Зокрема, бензин марки А-95 зник із заправних станцій, отримати його можна лише за талонами. Загалом від нестачі пального найбільше страждають віддалені регіони – Забайкалля, Камчатка та окупований Крим.
- Білорусь не може значно допомогти Москві у паливній кризі з купівлею нафтопродуктів, оскільки нафтопереробні заводи країни мають обмежені потужності, а економічно вигідніше експортувати бензин на міжнародні ринки.
- Згодом проблеми з бензином дісталися ще одного регіону Росії. Дефіцит пального в Ленінському районі Єврейської автономної області спричинений перебоями з постачанням, продаж обмежено для населення, а пріоритет надано спецслужбам та шкільним автобусам.