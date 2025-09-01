Укр Рус
Економіка Новини економіки В окупованому Луганську зник бензин: як поширюється паливна криза в Росії
1 вересня, 15:55
3

В окупованому Луганську зник бензин: як поширюється паливна криза в Росії

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • В окупованому Луганську фіксується дефіцит пального, зокрема бензину марок АІ-92 та АІ-95, через перебої у постачанні та підвищений попит.
  • Нафтопереробні заводи в Росії втратили 17% потужностей через атаки дронів, що вплинуло на постачання пального в різні регіони.

Дефіцит бензину дійшов до тимчасово окупованих територій Україні. Так, перебої в постачанні бензину фіксують в Луганську.

Як і чому зник бензин в Луганську?

На заправках в так званій "ЛНР" фіксується тимчасова відсутність бензину марок АІ-92 та АІ-95, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

Дивіться також Довга зима буде у них, – офіцер ЗСУ сказав, як удари по НПЗ уже впливають на Росію 

Зникнення палива місцевому Мінпаливенерго оголосили перебоями у постачанні, зниженням запасів у постачальників, а також підвищеним попитом.

Хоча ситуація почне стабілізуватися з 1 вересня, на окремих АЗС можливий дефіцит,
– йдеться у заяві відомства.

Натомість український волонтер Сергій Стерненко розповів, що люди в окупованому Луганську через дефіцит бензину почали красти паливо з баків припаркованих авто.

Ситуація на АЗС в окупованому Луганську / фото Сергія Стерненка

Зауважте! Раніше з нестачею бензину зіткнулися Забайкалля та Крим, також дефіцит із багатогодинними чергами до АЗС виник у Примор'ї й на Курильських островах.

Яка ситуація з російськими НПЗ?

За підрахунками Reuters, станом на 26 серпня російські нафтовики втратили 17% потужностей НПЗ через атаки дронів, які торкнулися не менше 10 нафтозаводів і призвели до повної зупинки як мінімум п'яти з них:

  • Новокуйбишевського;
  • Саратовського;
  • Волгоградського;
  • Сизранського;
  • Куйбишевського. 

Також половину потужностей зупиняв завод «Роснєфті» у Рязані, що постачає паливом столичний регіон. Окрім цього невідома доляНовошахтинського НПЗ у Ростовській області, що горів 5 днів після атаки БПЛА. Загальний обсяг потужностей НПЗ, що простоюють, у серпні встановив історичний рекорд – 6,4 мільйона тонн, або 23%. 

Що відомо про паливну кризу в Росії?

  • Спочатку на брак бензину почали скаржитися в Криму. Зокрема, бензин марки А-95 зник із заправних станцій, отримати його можна лише за талонами. Загалом від нестачі пального найбільше страждають віддалені регіони – Забайкалля, Камчатка та окупований Крим.
  • Білорусь не може значно допомогти Москві у паливній кризі з купівлею нафтопродуктів, оскільки нафтопереробні заводи країни мають обмежені потужності, а економічно вигідніше експортувати бензин на міжнародні ринки.
  • Згодом проблеми з бензином дісталися ще одного регіону Росії. Дефіцит пального в Ленінському районі Єврейської автономної області спричинений перебоями з постачанням, продаж обмежено для населення, а пріоритет надано спецслужбам та шкільним автобусам.