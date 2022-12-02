Не все так погано: у Мінфіні показали цифри дефіциту бюджету

За даними "Мінфіну", дефіцит бюджету України з січня по листопад перевищив 800 мільярдів гривень. Це майже на 500 мільярдів менше, ніж очікувалось.

Перевищив 800 мільярдів: дефіцит українського бюджету

У листопаді дефіцит загального фонду держбюджету зріс на 163,3 мільярда гривень. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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За січень-листопад 2022 року дефіцит бюджету склав 810,5 мільярда гривень, у тому числі загальний фонд – у сумі 807,5 мільярда гривень.

що теперішні показники дефіциту набагато менші, ніж були заплановані розписом загального фонду на січень-листопад 2022 року – 1281,9 мільярда гривень.

У листопаді фактичний дефіцит бюджету становив 170 мільярдів гривень, зокрема загального фонду – 163,3 мільярда гривень.

Скільки коштів надійшло до бюджету у листопаді

До загального фонду державного бюджету за листопад надійшло 94,4 мільярда гривень.

Найбільше – від сплати імпортного ПДВ та податку на прибуток підприємств. Відповідно, 26,8 та 23,6 мільярдів гривень.

ПДВ з вироблених в Україні товарів – 12 мільярдів гривень.

5,8 мільярда гривень за користування надрами.

5,5 мільярда гривень акцизного податку.

ввізне та вивізне мито – 2,7 мільярда гривень.

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у листопаді становили

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Яку суму склали видатки

Видатки бюджету становлять 312,7 мільярда гривень, зокрема загального фонду – у сумі 260,5 мільярда гривень.

За майже весь період повномасштабної війни, за січень-листопад, видатки бюджету становлять, зокрема загального фонду – 2,1 трильйона гривень.

До слова, платежі з погашення державного боргу за січень-листопад 2022 року склали 397,4 мільярда гривень (96,6% плану), платежі з обслуговування – 149,6 мільярда гривень (89,9% плану).