Чому Україна просить лише 38 мільярдів у 2023 році

Дефіцит бюджету на 2023 рік України складає 38 мільярдів доларів. Саме завдяки зовнішній підтримці Україна зможе покрити цю суму.

В результаті дефіциту бюджету, Україна потребуватиме фінансової допомоги щомісяця до 3,5 мільярда доларів наступного року.

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Що змінилося

що раніше, на початку повномасштабного вторгнення Україна потребувала допомоги на суму

Як пояснює 24 каналу Борис Кушнірук, економічний експерт, на даний момент Україна рахує тільки фінансову підтримку.

Борис Кушнірук Економічний експерт Але крім неї, держава отримує ще й військову допомога. Саме тому, в суму 5 – 9 мільярдів доларів, про яку говорили ще раніше, входила не тільки фінансова підтримка, але й техніка, боєприпаси та все решта.

До слова, зараз йде мова лише про ту допомогу, яка тільки фінансова. Насправді питання військової складової не зникло, просто вона надходить вже без оплати, тобто Україна не купує її.

Допомога від ЄС на 2023 рік

Нагадуємо, що Єврокомісія хоче залучити до 18 мільярдів євро позик і грантів, щоб допомогти профінансувати приблизно половину очікуваного дефіциту бюджету України. Згідно з цим, виплати здійснюватимуться починаючи з січня, тобто щомісяця наша держава може отримувати 1,5 мільярди євро.

За словами віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, ці кошти будуть спрямовуватися у державний бюджет України для підтримки існування держави, покриття недостатнього бюджету: це і соціальні, і медичні, і пенсійні виплати.

Проте зараз країни ЄС ще міркують на тим, як саме залучити ці кошти. Остаточного рішення немає.

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Скільки військової допомоги надали Україні партнери

За інформацією від заступника Міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, всього на 14% менша за військовий бюджет Росії.

На першому місці – Латвія, яка виділила 41% зі свого військового бюджету на допомогу Україні.

Друге місце – Естонія. Вона надала озброєння, яке охоплює 37% із власного військового бюджету.

На третьому місці – Литва із 16,7%.



Скільки військової допомоги надають партнери України / Фото Сергій Кислиця