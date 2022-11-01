Почему Украина просит всего 38 миллиардов в 2023 году

Дефицит бюджета на 2023 год составляет 38 миллиардов долларов. Именно благодаря внешней поддержке, Украина сможет покрыть эту сумму.

В результате дефицита бюджета, Украина потребует финансовой помощи ежемесячно до 3,5 миллиарда долларов в следующем году.

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Что изменилось

что раньше, в начале полномасштабного вторжения, Украина нуждалась в помощи на сумму

Как объясняет 24 каналу Борис Кушнирук, экономический эксперт, сейчас Украина считает только финансовую поддержку.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Но кроме нее государство получает еще и военную помощь. Именно поэтому, в сумму 5 – 9 миллиардов долларов, о которой говорили еще раньше, входила не только финансовая поддержка, но и техника, боеприпасы и все остальное.

К слову, сейчас речь идет только о помощи, которая только финансовая. На самом деле, вопрос военной составляющей не исчез, просто она поступает уже без оплаты, то есть Украина не покупает ее.

Помощь от ЕС на 2023 год

Напомним, что Еврокомиссия хочет привлечь до 18 миллиардов евро займов и грантов, чтобы помочь профинансировать примерно половину ожидаемого дефицита бюджета Украины. Согласно этому, выплаты будут производиться начиная с января, то есть ежемесячно наше государство может получать 1,5 миллиарда евро.

По словам вице-премьера-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, эти средства будут направляться в государственный бюджет Украины для поддержания существования государства, покрытия недостаточного бюджета: это и социальные, и медицинские, и пенсионные выплаты.

Однако сейчас страны ЕС еще размышляют о том, как именно привлечь эти средства. Окончательного решения нет.

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Сколько военной помощи предоставили Украине партнеры

По информации от заместителя Министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, всего на 14% меньше военного бюджета России.

На первом месте – Латвия, которая выделила 41% из своего военного бюджета в помощь Украине.

Второе место – Эстония. Она предоставила вооружение, охватывающее 37% из собственного военного бюджета.

На третьем месте – Литва с 16,7%.



Сколько военной помощи оказывают партнеры Украины / Фото Сергей Кислица