Укр Рус
Економіка Новини економіки Спроба заткнути дірки: підвищення податків у Росії потужно вдарить по банках
22 вересня, 13:23
3

Спроба заткнути дірки: підвищення податків у Росії потужно вдарить по банках

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У Росії планують підвищення ставки ПДВ з 20% до 22% для скорочення дефіциту бюджету, що може вплинути на банки через новий податок на надприбутки.
  • Підвищення ПДВ дозволить скоротити прогнозований дефіцит бюджету в 2026 році майже вполовину, але податок на надприбутки не стане вирішальним джерелом доходу.

На тлі зростання бюджетного дефіциту в Росії підвищують ставку ПДВ. Першими під удар потраплять банки.

Як підвищення ПДВ вплине на банки?

У Росії планують чергове підвищення податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Дивіться також Удари по російських НПЗ стануть важелем впливу України на мирних переговорах, – Forbes 

Попри публічні обіцянки Путіна не збільшувати податкове навантаження влада вже обговорює підвищення ставки ПДВ.

Першими під удар потраплять банки: до держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10%. Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 мільярдів рублів. 

Від банків очікують іще 200 мільярдів доларів – мізерна сума на фоні загального дефіциту. Ці кроки – не стратегія, а спроба заткнути дірки. Податок на надприбутки не став вирішальним джерелом доходу у 2023 році, і не стане ним зараз,
– повідомили у розвідці.

Що відомо про підвищення ПДВ в Росії?

Уряд Росії розглядає можливість підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, аби скоротити дефіцит бюджету, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

У 2024 році ПДВ забезпечив 37% бюджету Росії, а підвищення ставки податку до 22% дозволить скоротити прогнозований дефіцит у 2026 році майже вполовину.

Джерела говорять, що у федеральному бюджеті Росії вже майже немає що скорочувати, оскільки військові витрати урізати заборонено, а скорочення щодо соціальної сфери особливо не допоможуть скоротити дефіцит.

Що відомо про бюджет Росії та дефіцит?

  • Бюджет Росії перебуває на борговій голці. Російський Мінфін оголосив, що збільшуватиме розмір позик, що зараз надається. Там додають, що борг нібито нарощуватимуть у розумних межах. Водночас у цій ситуації є й поганий бік, а саме те, що інфляція вдаряє найперше по вкладниках банків, по населенню країни.

  • Разом з тим росіян закликали готуватися до 5-8 років життя з "воєнним бюджетом". Витрати на оборону становлять третину федерального бюджету на 2025 рік, а сукупні витрати на оборону та безпеку сягають 17 трильйонів рублів.

  • Росія може підвищити податок на додану вартість з 20% до 22% через великий дефіцит бюджету, щоб отримати додатково 1 трильйон рублів щорічно. Підвищення ПДВ може загнати інфляцію, зменшити обіг готівки та ослабити купівельну спроможність населення, ускладнюючи економічне зростання.