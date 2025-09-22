На фоне роста бюджетного дефицита в России повышают ставку НДС. Первыми под удар попадут банки.

Как повышение НДС повлияет на банки?

В России планируют очередное повышение налогов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Смотрите также Удары по российским НПЗ станут рычагом влияния Украины на мирных переговорах, – Forbes

Несмотря на публичные обещания Путина не увеличивать налоговую нагрузку власть уже обсуждает повышение ставки НДС.

Первыми под удар попадут банки: в госдуму внесен законопроект о разовом налоге на сверхприбыли кредитных организаций в размере 10%. Механизм расчета повторяет модель 2023 года, когда аналогичный налог на крупные компании принес бюджету 315 миллиардов рублей.

От банков ожидают еще 200 миллиардов долларов – мизерная сумма на фоне общего дефицита. Эти шаги – не стратегия, а попытка заткнуть дыры. Налог на сверхприбыли не стал решающим источником дохода в 2023 году, и не станет им сейчас,

– сообщили в разведке.

Что известно о повышении НДС в России?

Правительство России рассматривает возможность повышения ставки НДС с 20% до 22%, чтобы сократить дефицит бюджета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

В 2024 году НДС обеспечил 37% бюджета России, а повышение ставки налога до 22% позволит сократить прогнозируемый дефицит в 2026 году почти вполовину.

Источники говорят, что в федеральном бюджете России уже почти нечего сокращать, поскольку военные расходы урезать запрещено, а сокращения по социальной сфере особо не помогут сократить дефицит.

Что известно о бюджете России и дефиците?