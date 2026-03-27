Україна домовляється з країнами Близького Сходу про постачання дизелю, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо постачання дизельного пального. Глава держави попередив, що у разі дефіциту найбільше бракуватиме саме дизелю.

Наразі в Україні дефіциту не прогнозується, але країна готується до різних ситуацій. Про це Зеленський заявив в ефірі телемарафону.

Що відомо про можливу угоду з країнами Близького Сходу?

Зеленський зазначив, що у разі виникнення дефіциту пального в Україні близько 90% нестачі припадатиме саме на дизель. Він додав, що вже отримав відповідну інформацію від Кабінету міністрів та "Нафтогазу".

Глава держави наголосив, що усвідомлює важливість ситуації та запевнив, що працює над її вирішенням. За його словами, забезпечення країни паливом є одним із ключових завдань у контексті національної безпеки.

Яка ситуація з пальним в Україні?