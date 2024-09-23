Чи буде в Україні дефіцит електроенергії

Загальний обсяг споживання електроенергії українцями у 2023 році становив 18 гігаватів. Проте, чи достатньо потужностей на зиму цього року, під питанням.

Чи чекати на дефіцит електроенергії

Святослав Павлюк розповів для 24 Каналу, що станом на липень 2024 року в Україні залишилося близько 10 гігаватів потужностей. Так сталося через російські обстріли.

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Святослав Павлюк Виконавчий директор асоціації Енергоефективні міста України Частину дефіциту потужностей відновлять, однак є частина, яка не підлягає відновленню. І це означає, що зимою буде дефіцит електроенергії. У всіх можливих варіантах Україна не має профіциту.

Згідно зі звітом ПРООН, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було доступно 37 гігаватів потужностей.

Після лютого 2022 року 19 гігаватів було знищено, пошкоджено або окуповано.

Володимир Омельченко додав, що прогнози на зиму поки робити зарано. На ситуацію впливатимуть такі чинники:

нові атаки росіян;

погодні умови;

рівень протиповітряної оборони;

управління енергетичним комплексом.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Єдине, що можу сказати, то це те, що у нас є можливість зберегти цілісність енергетичної системи. І цієї зими це буде основним завданням.

Зауважте! Україна може уникнути дефіциту зимою, якщо поверне окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Утім, на сьогодні такий сценарій майже неможливий.