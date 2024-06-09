Тривалі відключення світла та дефіцит в енергосистемі: як розумно користуватись електроенергією

Українська енергосистема сильно постраждала внаслідок атак росіян. Через втрату потужностей, виник значний дефіцит. Енергетики закликають українців економити електроенергію.

Як економити електроенергію

Після зростання тарифу, українці почали шукати методи ефективної економії електроенергії. Завдяки деяким способам, можна значно знизити розмір комуналки.

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Найдієвішими методами можна сміливо назвати такі:

Встановлення енергоефективного обладнання . Найпростіше це замінити звичайні лампи накалювання на LED.

. Найпростіше це замінити звичайні лампи накалювання на LED. Установка зонних лічильників .

. Використання більшості побутових приладів вночі . Насамперед це сприятиме розвантаженню загальної енергосистеми.

. Насамперед це сприятиме розвантаженню загальної енергосистеми. Утеплення приміщень. Наприклад, встановлення тепловідбивного екрана за батарею.

Як ефективно використовувати побутову техніку

З 1 червня тариф на електроенергію значно зріс. Тепер для побутових споживачів він сягає 4,32 гривні за кіловат-годину.

Побутова техніка нового покоління "заточена" під ефективне використання електроенергії. До того ж частина приладів має екологічний режим, тобто такий, при якому витрати мінімальні.

Щоб зменшити розхід електроенергії потрібно:

повністю відключати прилади (у тому числі з розетки);

вмикати прилади лише під час використання;

вчасно проводити "профілактику" техніки (наприклад, розморожувати холодильник).

Який прилад "їсть" найбільше електроенергії/Інфографіка 24 Каналу

Коли краще включати пралку/Інфографіка 24 Каналу