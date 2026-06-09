"Тимчасові труднощі" з постачанням: у Росії визнали паливну кризу через атаки дронів
У Росії більше не можуть приховувати проблеми з пальним через удари українських дронів по НПЗ та логістиці. Влада офіційно визнала "тимчасові труднощі" з постачанням бензину та дизелю в південні регіони країни.
Як у Росії реагують на паливну кризу
Про це повідомило Міністерство енергетики Росії у своїй заяві.
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Останнім часом підприємства паливно-енергетичного комплексу стикаються зі зростанням повітряних атак противника, що призводить до тимчасових труднощів із постачанням пального в низці південних регіонів,
– зазначили у відомстві.
У відповідь на ці проблеми Міністерство енергетики створило спеціальний галузевий штаб. Він має забезпечити стабільну роботу паливно-енергетичного комплексу Росії на тлі атак ЗСУ по енергетичній інфраструктурі.
Попри те, що труднощі з пальним російська влада називає тимчасовими, штаб працюватиме на постійній основі.
До складу спецштабу увійшли усі найбільші компанії російського паливно-енергетичного комплексу.
Додамо, що ще кілька днів тому під час Петербурзького міжнародного економічного форуму віцепрем’єр Росії Олександр Новак заявляв, що ситуація на паливному ринку країни нібито "стабільна, а ціни на АЗС – не вище інфляції".
Важливо! За даними Bloomberg, у січні – травні 2026 року українські дрони 38 разів атакували російські нафтопереробні підприємства. Лише у травні вразили 16 заводів, що стало рекордом за увесь час війни. Як наслідок, обсяги нафтопереробки в Росії скоротилися до найнижчого рівня з 2009 року.
- Нагадаємо, південні регіони Росії та тимчасово окуповані українські території все більше потерпають від паливної кризи. Наприкінці травня в окупованому Криму почали діяти обмеження на продаж бензину АІ-92 та АІ-95.
- Спочатку окупаційна влада ввела ліміт у 20 літрів пального на одну людину та запровадила талонну систему. Однак це не допомогло стабілізувати ситуацію. Уже 4 червня "глава" Криму Сергій Аксьонов оголосив про припинення вільного продажу бензину за готівку. Згодом аналогічні обмеження запровадили і в Севастополі.
- Поступово проблеми з пальним вийшли за межі півострова. У Краснодарському краї заявили про дефіцит бензину на частині автозаправок, які закуповують пальне невеликими партіями. У регіоні працює понад 500 таких АЗС, і деякі з них уже зіткнулися з нестачею пального. Перебої також виникали в окремих великих мережах через високий попит на пальне.
- Про проблеми попередили і в Ростовській області. Віцегубернатор з питань промисловості та енергетики Ігор Сорокін зазначив, що на невеликих АЗС можливі "тимчасові труднощі". Серед причин назвав зниження виробництва на окремих НПЗ через "позапланові ремонти".