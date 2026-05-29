"Росіянам дуже не сподобається": експерт пояснив, чи залишать дрони Москву без пального

Удари українських дронів по НПЗ Росії вже призвели до різкого скорочення нафтопереробки і як наслідок дефіциту пального в країні. Влітку проблеми з бензином та дизелем лише посиляться, але навряд чи їх бракуватиме у Москві.

Дефіцит пального в Росії

Як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері 24 Каналу, для Росії, дефіцит пального не в новинку.

У 2025 році держава-агресорка вперше з експортера пального стала імпортером. Торік "країна-бензоколонка" закуповувала з-за кордону близько 300 – 350 тисяч тонн світлих нафтопродуктів щомісяця.

Тоді у Росії було три основні постачальники:

Білорусь;

Казахстан;

і навіть Китай, який доставляв нафтопродукти на Далекий Схід.

Однак цьогоріч, за словами експерта, китайські НПЗ не допоможуть Росії, адже вони не працюють на повну потужність і не можуть закрити потреби навіть внутрішнього ринку.

Єдина надія залишається на Білорусь. Вона вже почала експорт нафтопродуктів до Росії.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Цілком імовірно, що більшість обсягу продукції, яка виробляється в Білорусі, буде йти на Росію. Якщо російські НПЗ є законною ціллю, то білоруські заводи поки що знаходяться під парасолькою формального невтручання у війну. Білоруські НПЗ сьогодні поза ударною позицією українських дронів, тому цей ресурс буде безперечно надходити в Росію і послаблювати дефіцит.

Проблеми з пальним у Москві

Наразі в Росії вже спостерігається дефіцит пального. Тому до літа, ймовірно, загальний обсяг імпорту нафтопродуктів до країни різко виросте.

Але, на думку, Пендзина, навряд чи буде великий дефіцит бензину у Центральному федеральному окрузі чи Ленінградському окрузі.

Росіяни в першу чергу постачають і продукцію, і продовольство, і нафтопродукти у Центральний федеральний округ для того, щоб зняти будь-які складнощі, пов'язані із забезпеченням Москви. До речі, так було і під час Радянського Союзу. Столичні міста забезпечувалися по першій категорії, і коли всі голодували, у Москві завжди були на полицях продукти,

– пояснив експерт.

Тому навіть якщо Московський НПЗ не буде задовольняти внутрішній столичний ринок, паливно-мастильні матеріали до міста будуть гнати з-за кордону, попри вартість логістики з тієї ж Білорусі.

Тож чекати шаленого дефіциту пального на АЗС Москви цього літа не варто, але стовідсотково зростуть ціни на бензин та дизель.

По-перше, довга логістика потягне за собою зростання вартості.

А по-друге, Білорусь не робитиме знижок, а продавати пальне по високих світових цінах.

Навряд чи буде дефіцит, але те, що ціна різко підскочить, що буде однозначно дуже не подобатися пересічному росіянину, – це правда,

– резюмував Пендзин.

Нагадаємо, після ударів по НПЗ Росії на паливному ринку країни почали загострюватися проблеми з бензином. Особливо відчутним дефіцит став напередодні літнього сезону, коли традиційно зростає попит на пальне.

Найбільше труднощів виникає з бензином марки АІ-95. На біржі його стає дедалі складніше придбати, адже попит у кілька разів перевищує обсяги пропозиції. В окремі моменти заявки покупців перевищували доступні обсяги більш ніж удесятеро.

На тлі ситуації російська влада вже продовжила заборону на експорт бензину до 31 липня 2026 року. Крім того, уряд країни-агресорки розглядає можливість додаткових обмежень на експорт дизельного та авіаційного пального.

Ознаки паливної кризи вже помітні й на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Севастополі місцева окупаційна адміністрація ввела обмеження на продаж бензину – не більше 20 літрів на одного покупця або один автомобіль.