Економіка Новини економіки "Повноцінна паливна криза": дефіцит бензину охопив більшу частину Росії
17 червня, 10:05
3
Оновлено - 10:08, 17 червня

"Повноцінна паливна криза": дефіцит бензину охопив більшу частину Росії

Ірина Гайдук

Паливна криза в Росії продовжує набирати обертів. Наразі ліміти на продаж бензину та дизелю запровадили вже у 53 регіонах країни, а також на тимчасово окупованих територіях України.

Як росте паливна криза в Росії

У 18 російських регіонах з цієї кількості водіям вже дозволяють купувати не більше 50 літрів бензину або одного повного бака, пише The Moscow Times.

Дивіться також Паливний шок у Росії: один із найбільших виробників запровадив жорсткі ліміти 

А в 11 регіонах повідомляють про нестачу пального на значній кількості АЗС. Хоча офіційно мережі обмеження за обсягом продажу там поки не вводили.

На тлі дефіциту в Росії стрімко зростають оптові ціни на пальне. За даними Санкт-Петербурзької товарно-сировинної біржі, з початку року вони підскочили мінімум на третину: 

  • бензин АІ-92 подорожчав приблизно на 30%;
  • бензин АІ-95 – приблизно на 33%;
  • дизельне пальне – близько 40%, досягнувши рекордних 75,9 тисячі рублів за тонну.

Експерти вважають, що найімовірнішим сценарієм для регіонів Росії буде подальше зростання цін на пальне. Схожа ситуація вже спостерігалася влітку 2025 року. 

Водночас в окупованому Криму, на їхню думку, ситуація залишається значно складнішою, а швидких шляхів розв'язання проблеми поки не видно.

У Росії починає формуватися повноцінна паливна криза. Пік сезонного попиту традиційно припадає на серпень – вересень, а ознаки дефіциту з’явилися вже в червні. Якщо ситуацію не вдасться стабілізувати, паливний фактор може стати ключовим драйвером інфляції у другому півріччі, 
– попередив стратег "Фінам" Ярослав Кабаков.

Чому проблеми з пальним загострюються

Головною причиною дефіциту фахівці називають систематичні удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах. За інформацією Reuters, до кінця травня майже всі великі НПЗ у центральній частині Росії або скоротили виробництво, або навіть тимчасово зупинили роботу

Разом з тим аналітики виділяють кілька додаткових факторів, які поглибили паливну кризу в Росії: 

  • Експортні обмеження

З 2024 року Росія неодноразово вводила тимчасові заборони на експорт бензину та дизелю. Це мало стабілізувати внутрішній ринок, однак повністю проблему не вирішило.

  • Державне регулювання ринку

Посилене втручання через регуляторів, зокрема Федеральну антимонопольну службу Росії, та обмеження біржових операцій частково стримували спекуляції. Водночас це зменшувало ліквідність ринку і ускладнювало швидкі постачання пального.

  • Логістичні проблеми

Перевантаження залізничної інфраструктури призвело до затримок постачання в регіони. Навіть за наявності пального у виробників доставка часто не встигає за попитом.

У підсумку ці фактори наклалися один на один і посилили загальний дефіцит на ринку пального в Росії. 

Нагадаємо, за оцінками аналітиків, удари по російських НПЗ призвели до різкого скорочення переробки нафти. Наразі не працює майже третина потужностей російських НПЗ.

Щоб боротися з паливною кризою Міністерство енергетики Росії навіть створило спеціальний штаб, до якого увійшли усі найбільші компанії виробники пального. 