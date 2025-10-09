Укр Рус
9 жовтня, 14:48
Дефіцит бензину до 20%, – Зеленський назвав ціну Росії за війну

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українські дрони завдають прицільних ударів по енергетичному сектору Росії, що спричиняє дефіцит пального до 20%.
  • Дефіцит охопив щонайменше 20 регіонів Росії, де деякі АЗС зачиняються, а інші вводять обмеження на продаж бензину та дизеля.

Атаки українських дронів б'ють прицільно по енергетичному сектору Москви. Наразі дефіцит пального в Росії вже прямує до 20%, зокрема, бензину.

Як українські дрони посилюють дефіцит пального?

Про це розповів у своєму звернення президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал з посиланням на його Telegram-канал. 

Глава держави додав, що й дизелем у Росії теж вже серйозні проблеми. За його словами, росіяни вже використовують запаси дизельного пального, які берегли на "чорний день". 

 

Володимир Зеленський

Президент України

Путіну багато разів пропонували закінчити війну або хоча б припинити вогонь. Він відкинув усі пропозиції – наші пропозиції, американські пропозиції.

Тому, за його словами, тепер Росія має відчути ціну війни повністю. 

Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими, 
– додав президент. 

Що відомо про паливну кризу в Росії? 

За даними Служби української розвідки дефіцит пального охопив щонайменше 20 регіонів Росії та окуповані території України. 

  • Через нестачу пального деякі АЗС змушені взагалі закритися, інші вводять обмеження на продажі бензину, а подекуди й дизелю.
  • Обмеження на продажі бензину в Росії вже запровадили, зокрема, запроваджено на тимчасово окупованих територіях, а також у Челябінській, Тюменській, Свердловській та Новосибірській областях.

Важливо! У деяких російських регіонах пальне продають лише за картками, в інших –  лімітують до 30 літрів в одні руки. 

Як українські атаки поглиблюють паливну кризу? 

  • Україна продовжує завдавати дедалі результативніших ударів по нафтопереробних заводах Росії. Українські безпілотники вражають найбільші підприємства паливної галузі країни-агресорки, а атаки повторюються щоразу, коли росіяни намагаються відновити роботу зупинених потужностей.

  • За даними російського енергетичного агентства, станом на кінець вересня в Росії вимушено призупинили роботу близько 38% потужностей первинної нафтопереробки, які зазвичай переробляли до 388 тисяч тонн сировини на добу. Приблизно 70% цих простоїв стали наслідком успішних атак українських дронів.

  • Російська влада намагається подолати кризу з пальним і планує закуповувати бензин за кордоном, у Білорусі й не тільки. У вересні Рада Євразійської економічної комісії ухвалила рішення обнулити ввізне мито на бензин, дизель, суднове паливо та авіагас. Тим часом експорт білоруського бензину до Росії залізницею зріс у чотири рази порівняно з попереднім місяцем.