Дефіцит пального вже близько: що може його зупинити і коли бензин почне дешевшати

Європа може зіткнутися з паливною кризою на тлі загострення ситуації на Близькому Сході, яка вже впливає на постачання нафти та нафтопродуктів. Через ризики для ключових логістичних маршрутів та скорочення поставок ринок дедалі більше реагує не лише зростанням цін, а й потенційним дефіцитом пального.

Водночас новини про можливе розблокування Ормузької протоки вже частково охолодили ринок: ціни на нафту почали знижуватися. Однак цей ефект не є миттєвим: здешевлення пального відбуватиметься із затримкою і залежатиме від того, наскільки буде тривалим цей спад.

24 Канал дізнався, чи може зіткнутися Європа з дефіцитом пального, наскільки нестача пального може вплинути на ціни на пальне та як швидко ринок може відновитися після розблокування Ормузу.

Що відбувається з ринком пального зараз?

Ще раніше Єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що країни ЄС повинні готуватися до можливих перебоїв з постачання енергоносіїв, передає Reuters.

Відтак наприкінці березня цього року Європа почала розглядати можливість відновлення заходів щодо енергетичної кризи, які були застосовані ще у 2022 році, коли Росія повномасштабно вдерлася в Україну, а поставки газу з країни були суттєво скорочені.

Серед теперішніх пропозицій щодо ситуації, яка була спричинена війною в Ірані, є обмеження мережевих тарифів та податків на електроенергію.

Нагадуємо! Європа фактично залежить від імпортованого пального, а тому конфлікт на Близькому Сході та зміна світових цін на енергоносії суттєво вплинули на неї. Водночас ця ситуація є найбільш вразливою і для авіаційного пального.

Але експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у коментарі для 24 Каналу заявив, що насправді в ринковій економіці такого поняття, як дефіцит, не буває. Це буває лише у випадку масштабних аварій, стихійного лиха тощо.

Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Річ у тім, що коли відбувається якесь зменшення ресурсу, то ціни зростають. А отже, зменшується і саме споживання. Таким чином, ніякого дефіциту щодо дизпального чи бензину в ЄС немає. А відображається він умовно у зростанні ціни.

Схожу думку висловлює й енергетичний експерт Сергій Куюн для 24 Каналу. Він пояснює, що зараз говорити про дефіцит пального та ріст ціни не дуже доцільно, бо насправді вартість впала.

Якщо спочатку нафта коштувала орієнтовно 100 доларів за барель, то зараз це вже 92 долари за барель, що, відповідно, впливає і на вартість пального.

Попри це, для нас нафта не дуже репрезентативна, бо ми її не купуємо, каже Куюн. Тут варто більше звертати увагу на вартість нафтопродуктів, як-от дизель.

Сергій Куюн, директор Консалтингової групи А-95 Якщо біржова ціна на дизпальне на піку була умовно 1 500 доларів за тонну, то зараз можна умовно казати, що вона вже орієнтовно 1 000 доларів. Тобто ринок пішов донизу і досить серйозно.

Крім того, вже тиждень як закупівельні ціни на внутрішньому ринку, тобто українському, стали нижчими за роздрібні орієнтовно на 7 – 8 гривень на літрі. Хоч до цього весь місяць вони були вищими за роздріб.

Тобто це показник того, що, по-перше, ціна була висока і вона була попереду роздрібних. А зараз ринок наситився, пального є чимало, а отже, ціна почала знижуватися.

Наскільки впала вартість на пальне?

На сьогодні вартість дизпального є найвищою у порівнянні з цінами на бензин. Це через те, що вартість на цей вид пального зросла суттєвіше, — пояснює Сергій Куюн.

Тобто, якщо на дизпальне вартість зросла вдвічі, то по бензину набагато менше. Хоч до загострення конфлікту ціна на дизпальне-бензин на колонці була приблизно однакова – десь 62 гривні. Зараз за дизель треба віддати десь 90 гривень, а за бензин – орієнтовно 75 гривень,

– додає він.

Попри це, на сьогодні ринок перебуває в нормальному стані. Відтак, за словами Куюна, 7 мереж АЗС знизили вартість пального.

Крім того, експерт каже про те, що варто аналізувати насамперед світові ціни на дизель, тобто фактичні ринкові "цінники", а не інформаційний фон.

Що цікаво, за прогнозами експерта, якщо ціна на нафту опуститься до позначок, які були перед початком конфлікту наприкінці лютого цього року, то безумовно знизяться й ціни на колонках.

Скажу відверто: на ринку всі мріють про це. Тобто продавати по 60 гривень за літр, а не по 90 гривень. Адже така вартість погано продається, а заробляєш так само, як продаєш по 60 гривень, бо продажів набагато менше ніж було до,

– підсумував Куюн.

Втім, Омельченко радить поки що не очікувати на якесь різке падіння вартості на пальне, оскільки через Ормузьку протоку, попри так зване перемир'я Вашингтону та Тегерану, все одно проходить доволі обмежена кількість танкерів.

Як відомо, до початку конфлікту через Ормуз проходило до 50 танкерів на добу. Зараз це може бути від 5 до 7 танкерів. І пояснення доволі просте: занадто великі ризики для страхових компаній. Вони ставлять високі ставки, які просто неможливо покрити перевізниками. До того ж, Іран досі тримає під контролем протоку, постійно погрожуючи,

– додає Омельченко.

За словами енергетичного експерта, щось прогнозувати точно можна буде лише тоді, коли протока буде повністю розблокована. І коли розблокування буде підкріплено заявами та діями як з боку США, так і з боку Ірану.

Зауважте! Нещодавно Іран заявив, що Ормузька протока буде повністю відкрита на час переговорів з США. Ціни на нафту одразу відреагували, адже марка Brent вже опустилася до позначки нижче, аніж 90 доларів за барель, свідчать дані на TradingEconomics. Натомість американська марка WTI продається за ціною у 84 долари за барель. Ще 16 квітня ціна Brent була на рівні 98 доларів за барель, а WTI – десь 93 – 92 долари за барель.

Водночас і тут є перешкода, адже зниження цін після розблокування Ормузької протоки можна буде побачити лише через 1 – 2 тижні після події.

Але поки я не бачу якихось передумов різкого падіння цін на пальне на АЗС України. Зменшення може бути лише орієнтовно на 1 – 2 гривні,

– каже Омельченко.

Наразі мінімальна ціна на пальне фіксується на "Укрнафті" – десь в діапазоні 68 – 69 гривень за літр на бензин А-95. Відтак ціна в мережах навряд чи буде опускатися на бензин нижче, аніж 67 гривень. А щодо дизпального, то тут межа буде в діапазоні 83 – 84 гривень за літр.

Скільки коштує зараз літр бензину та дизпального?

Станом на 17 квітня середні ціни на пальне, за даними Консалтингової групи А-95, становлять:

Бензин А-95 – 73,01 гривні,

Бензин А-92 – 67,34 гривні,

Дизпальне – 91,25 гривні,

Газ авто­мобільний – 49,13 гривні.

Натомість вартість на бензин та дизпальне по областях України змінюється. Середня ціна подекуди на пальне є нижчою, а подекуди – вища.

Київська область: бензин А-95 – 73,21 гривні за літр, бензин А-92 – 67,50 гривні за літр, а дизпальне – 91,55 гривні за літр.

У Львівській області: бензин А-95 – 73,15 гривні за літр, бензин А-92 – 66,90 гривні за літр, дизпальне – 91,56 гривні за літр.

бензин А-95 – 73,15 гривні за літр, бензин А-92 – 66,90 гривні за літр, дизпальне – 91,56 гривні за літр. Харківська область: бензин А-95 – 71,88 гривні за літр, бензин А-92 – 67,23 гривні за літр, а дизпальне – 90,79 гривні за літр.

бензин А-95 – 71,88 гривні за літр, бензин А-92 – 67,23 гривні за літр, а дизпальне – 90,79 гривні за літр. Одеська область: бензин А-95 – 73,46 гривні за літр, бензин А-92 – 66,90 гривні за літр, дизпальне – 91,17 гривні за літр.

бензин А-95 – 73,46 гривні за літр, бензин А-92 – 66,90 гривні за літр, дизпальне – 91,17 гривні за літр. У Дніпропетровській області: бензин А-95 – 72,49 гривні за літр, бензин А-92 – 67,93 гривні за літр, дизпальне – 90,78 гривні за літр.

Чи справді у Європі великі проблеми з авіапальним?

У розмові з 24 Каналом авіаексперт Богдан Долінце пояснив, що авіапаливо фактично виробляється з тієї ж сировини, тобто з тієї ж нафти, що й інші види палива. І якщо говорити про європейський ринок, то в цілому на сьогодні він забезпечує себе лише частково – менш як 50%. Все решта імпортується – близько 30%, що постачається з країн Перської затоки.

Богдан Долінце, авіаційний експерт, член Громадської ради Державної авіаційної служби Якщо ми говоримо про відкриття відповідних маршрутів, це в тому числі зменшить гостру потребу в поповненні запасів авіапалива в Європі.

Також варто розуміти, що сьогодні європейські компанії та європейські уряди отримали сигнал щодо критичної залежності від таких ресурсів. Це означає, що в наступні роки відбудеться певне нарощення спроможностей для випуску власного авіапального для того, щоб збільшити незалежність від даних ресурсів.

Нагадуємо, що ще раніше в аналітиці Al Jazeera йшлося про те, що у Європи залишилося не так багато авіаційного палива. Наприклад, за словами голови Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Бірола, цього пального є всього на приблизно 6 тижнів.

Таким чином, скасування рейсів може стати неминучим за такого розвитку подій, адже через ситуацію на Близькому Сході між Іраном та США логістичні ланцюжки розірвані. Відтак нафтопереробні заводи не встигають наповнювати резервуари.

Цікаво! Як пояснюють в статті Financial Times, дефіцит Європі загрожуватиме лише у випадку, якщо Ормузька протока не буде відкрита протягом наступних тижнів.