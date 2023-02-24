Таємний друк грошей: в Росії величезний дефіцит в бюджеті

За грудень 2022 року Росія таємно надрукувала 2,4 трильйона рублів. Все через рекордний дефіцит в бюджеті.

"Друкарський верстат" Росії

Як повідомляють російські ЗМІ, у закритому огляді від аналітиків Deutsche Bank Росія прямо не зізнається, що друкує гроші. Лише за грудень минулого року країна-агресорка надрукувала 2,4 трильйона рублів. Таким чином, темпи зростання грошової маси встановили рекорд за 10 років.

Читайте також Росія не змогла розмістити свої військові облігації через відсутність заявок

Операції проводилися за допомогою Фонду національного благополуччя (ФНБ) та державного резервного фонду, призначеного для співфінансування добровільних пенсійних накопичень громадян.

Дірка у бюджеті та прискорена інфляція

що Росія пояснює такі дії операціями із замороженою валютою. Тобто, 2,4 трильйона рублів нібито отримані від продажу 8,51 мільярда євро, 2,77 мільярда фунтів стерлінгів і 121,8 мільярда японських єн із рахунків ФНБ.

Насправді через санкції доступу до валюти ФНБ не мають ні міністерство фінансів Росії, ні Центробанк.

Вони "на папері" перемістили заморожені кошти з резервного рахунку мінфіну на свій резервний рахунок і одночасно провели емісію рублів, щоб мінфін міг їх використати,

– йдеться у звіті.

що дефіцит бюджету Росії у 2022 році склав 3,3 трильйона рублів. Це більше ніж будь-які прогнози російської влади.

Цікаво Україна впроваджує санкції щодо усіх російських банків та фінустанов

Крім того, у Deutsche Bank пояснили, що емісія призведе до прискорення інфляції в Росії, а ситуацію посилить падіння рубля.