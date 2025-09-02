У Росії стався обвал виробництва одного з ключових продуктів
- Виробництво соняшникової олії у Росії скоротилося на 11% через зупинку заводів та збитковість виробництва.
- Основні причини зниження виробництва: зростання вартості насіння, стагнація цін, укріплення рубля, витрати на війну та санкції, що робить виробництво нерентабельним.
Виробництво соняшникової олії впало на 11%. Заводи, у більшості, зупинилися чи працюють у збиток.
Чому скоротилося виробництво олії?
У Росії різко скоротилося виробництво соняшникової олії – до 6,94 мільйона тонн, впав також показник всього обсягу виробництва рослинних олій, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.
Такі показники пов'язані з простоєм частини заводів, орендна плата яких у лютому склала мінус 20%. Згідно з даними OleoScope, загальний обсяг переробки в Росії за рік скоротився на 5,7% – до 26,3 мільйона тонн.
Економіка переробки працює в збиток через збільшення вартості насіння, стагнації світових цін, укріплення рубля та діючих мит. В цілому погіршення економіки робить виробництво соняшникової олії нецікавим для бізнесу,
– пишуть у виданні.
Так, в березні про зупинку двох підприємств в Краснодарському краї загальною потужністю 3,2 тисячі тонн на добу повідомила одна з найбільших агропромислових компаній Росії – "Ефко". Також відомо, що деякі олійні заводи продовжують працювати "в мінус" більше півроку.
В умовах величезних витрат на війну проти України, санкцій і падіння виробництва в інших галузях виробництво багатьох видів агропродукції стає нерентабельним, що призводить до банкрутства та закриття підприємств. Цьогоріч збитки олійних заводів досягли 20%, що веде до їх зупинки,
– повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Зауважте! Також у Росії продовжують зростати ціни на більшість продуктів, а уряд змушений нарощувати імпорт масла, картоплі та інших продуктів.
Які проблеми має агропромисловий сектор Росії?
- У 2025 році в Росії зібрано найменший урожай гречки за останні 6 років, зі зниженням на 35% до 788 тисяч тонн. Основна причина – тривало низькі ціни: тонна гречки коштує 23 – 24 тисячі рублів, а гречихи – 16 тисяч рублів. Для виробника це близько до катастрофи.
- Також не пощастило з урожаєм пшениці цьогоріч – він став найгіршим за 16 років, а експорт впав. У червні поточного року експорт пшениці знизився у чотири рази – до 1,12 мільйона тонн, а в липні поставки зерна на зовнішні ринки були у 2,1 раза нижчими за показники аналогічного періоду 2024 року.
- Загалом Росія стикається з економічними проблемами, що призводять до дефіциту товарів, зокрема через поганий урожай і скорочення сільськогосподарських тварин. Це означає, що скоро в Росії будуть проблеми не лише з рослинництвом, а й з тваринництвом.