Виробництво соняшникової олії впало на 11%. Заводи, у більшості, зупинилися чи працюють у збиток.

Чому скоротилося виробництво олії?

У Росії різко скоротилося виробництво соняшникової олії – до 6,94 мільйона тонн, впав також показник всього обсягу виробництва рослинних олій, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання.

Дивіться також Економіст пояснив, що реально може змусити Путіна закінчити війну проти України

Такі показники пов'язані з простоєм частини заводів, орендна плата яких у лютому склала мінус 20%. Згідно з даними OleoScope, загальний обсяг переробки в Росії за рік скоротився на 5,7% – до 26,3 мільйона тонн.

Економіка переробки працює в збиток через збільшення вартості насіння, стагнації світових цін, укріплення рубля та діючих мит. В цілому погіршення економіки робить виробництво соняшникової олії нецікавим для бізнесу,

– пишуть у виданні.

Так, в березні про зупинку двох підприємств в Краснодарському краї загальною потужністю 3,2 тисячі тонн на добу повідомила одна з найбільших агропромислових компаній Росії – "Ефко". Також відомо, що деякі олійні заводи продовжують працювати "в мінус" більше півроку.

В умовах величезних витрат на війну проти України, санкцій і падіння виробництва в інших галузях виробництво багатьох видів агропродукції стає нерентабельним, що призводить до банкрутства та закриття підприємств. Цьогоріч збитки олійних заводів досягли 20%, що веде до їх зупинки,

– повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зауважте! Також у Росії продовжують зростати ціни на більшість продуктів, а уряд змушений нарощувати імпорт масла, картоплі та інших продуктів.

Які проблеми має агропромисловий сектор Росії?