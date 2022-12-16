Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс, – Держстат

Дефіцит з січня по жовтень 2022 року зріс у 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Тобто зараз він складає 7,05 мільярдів доларів.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами за цей період зросло із 2,69 мільярда доларів до 7,05 мільярда доларів.

Читайте також Щоб пережити неспокій: у якій формі українцям найкраще зберігати заощадження

Що з експортом та імпортом

У січні — жовтні цього року експорт товарів становив 36,86 мільярда доларів (67,7% порівняно з січнем-жовтнем 2021 року);

Імпорт — 43,91 мільярда доларів (76,8%). При цьому негативне сальдо становило 7,05 мільярда доларів.

Таким чином, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з січнем-жовтнем 2021 року скоротився на 32,3%, імпорт — на 23,2%. Крім того, коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-жовтні 2021 року — 0,95).

Чи експортує Україна електроенергію

зовнішньоторговельні операції України проводились із партнерами із 230 країн світу.

Нагадуємо, що активний експорт електроенергії з України в Європу розпочався у червні 2022 року. Проте після того, як росіяни почали здійснювати масовані атаки на українську енергосистему з жовтня, країна припинила продавати електроенергію країнам Європейського Союзу.

З січня по жовтень 2022 року експорт електроенергії дав Українідоларів виторгу – у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Цікаво Серйозна криза на ринку нерухомості: чи будуватимуть нове житло та що буде з цінами у 2023 році

Останні дані щодо експорту електроенергії – це поставки ще 10 жовтня по 150 МВт в Румунію і Словаччину, та 220 МВт – в Польщу по виділеній лінії "Добротвірська ТЕС – Замость".